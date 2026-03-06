伊朗網路全斷線！平民「黑暗承受轟炸」收不到訊息　傷亡人數飆升

▲伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美軍與以色列軍對伊朗展開空襲，伊朗境內民眾幾乎無法透過網路獲得完整訊息，包括轟炸地點、醫療設施受損情況以及最新疏散警告。人權組織警告，伊朗政府主導的網路中斷可能使戰爭造成的傷亡進一步升高，多數民眾只能在資訊黑暗中承受轟炸。

根據《衛報》，網路監測機構NetBlocks與Kentik的資料顯示，自從美軍與以色列聯手攻擊伊朗後，伊朗國內網路流量僅剩平時約1%，斷線已超過100小時。雖然部分基礎設施受損，但多數分析認為，這次斷網是伊朗政府刻意實施，而國內手機與內網雖仍有限運作，但大多數民眾幾乎完全與外界隔絕。

透過VPN或Starlink短暫上網的民眾指出，「沒有網路就什麼都不知道，不僅不了解其他城市，甚至連幾條街之外的狀況都不清楚」。

專家表示，雖然以色列國防軍（IDF）曾在社群媒體發布針對部分城市的疏散警告，但幾乎無法到達大部分平民手中。人權組織ASL19執行長巴沙爾（Fereidoon Bashar）指出，目前僅有少數人能透過星鏈（Starlink）或伊朗政府允許的管道接收訊息，多數民眾仍無法得知轟炸警告。

伊朗官方媒體則出現訊息不一致或矛盾情況，部分疏散警告甚至被指為「敵方心理戰」，要求民眾忽略相關消息。

戰火波及平民區與醫療設施，包括德黑蘭住宅、甘地醫院，以及米納布小學等地。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）統計，截至3月4日，已有33處民用建築受損，米納布小學轟炸造成至少168名多為孩童的死亡，是目前最嚴重的平民傷亡事件。

人權組織警告，網路斷線不僅是技術問題，更直接影響民眾獲取安全資訊、組織人道救援及家人聯繫能力，也阻礙完整紀錄戰爭造成的人道傷亡。

身處轟炸中的伊朗民眾阿里感嘆，「沒有人知道戰爭何時結束，心中焦慮不斷，生怕這場戰爭永無止境」。