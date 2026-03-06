　
社會 社會焦點 保障人權

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

記者唐詠絮／彰化報導

2026世界棒球經典賽台灣隊首戰遭澳洲隊完封，正當全台球迷惋惜主將陳傑憲受傷退場之際，竟爆出「自己人扯後腿」爭議！一名自稱陳柏豪的網友在社群高調協助澳洲情蒐，賽後發文嘲諷引發全民怒火。意外捲入風波的彰化員林市民代表、縣議員參選人張詠勝今（6日）緊急澄清「他算朋友的好朋友，個人行為與我無關。」並透露也聯繫不到當事人，而陳的哥哥也持續無法連絡上陳柏豪本人，現在就盼他主動出面說明。

▲彰化縣議員參選人張詠勝。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市民代表張詠勝因陳柏豪事件遭炎上。（圖／翻攝自張詠勝臉書）

台灣隊5日迎戰澳洲以0比3吞敗，正當球迷檢討戰術佈局時，Threads平台出現自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友轉發澳媒報導，嘲諷寫下：「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗。」更自曝曾投履歷給台灣隊未獲採用，如今「任務達成」還喊話期待與韓、捷球隊合作。囂張言論瞬間引爆網友怒火，痛批「輸球已夠悶還落井下石」、「當抓耙子還敢炫耀」，該帳號火速遭灌爆後刪文神隱。

在threads觀看

網友肉搜發現，這名「抓耙子」曾自稱參與2013年WBC台灣培訓隊、2017年中華隊體能訓練，曾在澳洲從事整復工作。過往棒球圈資歷反成致命傷，民眾怒轟：「吃這行飯還出賣國家隊？」更質疑其違反職業倫理。風波更延燒至2年前曾與世界十二強棒球賽投手江國豪、陳柏豪一張合照的彰化議員參選人張詠勝，逼得他親上火線澄清。

▲員林市民張詠勝遭炎上。（圖／翻攝自張詠勝臉書）

▲彰化縣議員參選人張詠勝與投手江國豪及前教練合照，因tag及po文寫到陳柏豪遭炎上。（圖／翻攝自張詠勝臉書）

張詠勝回應是「朋友的朋友」！「首先澄清他不是我的助理！」張詠勝受訪時解釋是「朋友的好朋友」，因他長年旅澳返台後，曾以「支持者」身分參與幾場選舉聚會。對於網友自稱提供情資給澳洲，張詠勝表示「他的社群動向我沒特別關注，情資工作細節不清楚。」並透露兩人最後聯繫是過年前，當時對方因生涯規劃未加入團隊。

網友正反意見交鋒。有人痛心表示：「輸球檢討可以，但別讓政治口水模糊焦點。」也有球迷呼籲：「與其追究個人，不如思考如何強化國家隊後勤。」台灣隊今天將迎戰強敵日本與南韓，全民期盼選手重整旗鼓，用實力贏回榮耀。

被問及是否覺得遭牽連委屈？張詠勝淡定回應「個人行為本該自己負責，我們還是好朋友。」並指出「印象中蠻乖巧孝順，從小熱愛棒球，在澳洲也有參與球隊活動。」只知道他在澳洲是名整復師，在台灣沒有開業，以個人接案為多,，但坦言希望當事人出面說明，目前仍無法取得聯繫。現在就希望他能主動出面對外說明。

