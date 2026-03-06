蔡依珊看淡金錢與名利　頓悟：別被「比較」牽著走

▲蔡依珊近年熱衷閱讀《道德經》，將老子的智慧運用在生活中。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

紅豆食府千金蔡依珊近年熱衷閱讀《道德經》，將老子的智慧運用在生活與創業上。近日她分享，在這個充滿「排名、成就、身價、粉絲數」的時代，人很容易不知不覺把人生變成一場競賽，而老子早在兩千多年前就提醒：「別被比較牽著走」。

《道德經》為何提醒：不要鼓動競爭？

蔡依珊在社群網站透過影片，分享《道德經》第三章：「不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使民心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲。使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。」

蔡依珊解釋，放回春秋戰國，那時候各國都在「尚賢」，大量招募人才，強化競爭，強調軍工、功名與權勢，還用獎賞去刺激野心。「但老子很叛逆，他說，不要把賢能排名放在最前面，不要一直刺激欲望。不要過度鼓動競爭」。

蔡依珊認為，這不是反社會，而是「反對用慾望當治理工具」的邏輯。她表示，這句話不是反對優秀，而是說當一個社會把「誰更厲害」放在最前面時，人就會開始爭、開始急、開始亂。老子其實在講一種很高明的減壓設計，讓人不用一直被刺激、被比較、被挑動慾望。

現代人為何總是活在「比較」裡？

蔡依珊表示，自己對此很有感，「因為現在我們現在都在看排名、成就、身價、粉絲數⋯很容易不知不覺就把人生變成一場競賽，可是老子提醒我，心一亂，方向就不見了。」

蔡依珊認為，老子最「逆風」的地方在於，他不是叫人更努力贏過別人，而是提醒人把價值排序重新握回自己手中。用現代話來說，老子並不是反對優秀，而是「反對把比較當成人生的引擎」。



