日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

▲日本電車上一名男子緊貼女乘客，甚至還吃對方頭髮，噁心行徑被目擊者拍下上傳網路示警。（圖／翻攝X@funaim5）

圖文／鏡週刊

到日本搭電車旅行要注意了，電車騷擾文化正悄悄演變。這幾年民眾發現，傳統的肢體觸摸逐漸變少，取而代之的是針對頭髮或精神施壓的隔空騷擾。這種趨勢是因為嫌犯想鑽法律漏洞，試圖用不留痕跡的方式滿足扭曲的欲望，卻讓女性乘客防不勝防。

聞髮香還舔頭髮

近日就有網友在東京京王線目擊令人崩潰的一幕，一名男子黏著陌生女乘客，動作極其噁心，他不只近距離猛聞對方的髮香，甚至還忘情地舔食頭髮。這段噁心影片在網路炸開後嚇壞不少網友，大家紛紛轉發提醒，希望女性朋友們出門在外一定要多加留意身邊的怪人。

痴漢性騷手法五花八門

這種變形痴漢的騷擾招式五花八門，除了在耳邊吹氣或聞味道，最常見的就是用眼神視姦，或是在站內一路尾隨。這些行為對被害人來說，精神折磨的程度完全不亞於肉體接觸，但在法律定義上卻相對模糊，成了這些意淫者逃避刑責的保護傘。

隔空性騷有法可治

針對法律邊緣的灰色地帶，刑事律師清水俊出面打臉這些痴漢的妄想，他特別提醒，這類變態行為依然有法可管。只要在公共場所做出吹氣、凝視私密部位等讓人感到恐懼或不適的舉動，都已經違反防止滋擾條例。遇到這種狀況千萬不要隱忍，法律還是能當受害者的靠山。

京王線 下高井戸駅から乗車する



女性の髪の毛の匂いを嗅ぎ



さらに食べようとする痴漢



エプスタインくらいキモい



YouTube視聴者様からの情報提供



公共性・公益性があるため拡散 pic.twitter.com/JOBWJHG05w — フナイム【犯罪撲滅活動家】 (@funaim5) March 3, 2026



更多鏡週刊報導

他追求女同事反變性騷擾 失敗告白曝光被當痴漢

中國電車癡漢太誇張！明目張膽偷看女生裙下 旁邊阿公也看傻

遊日注意！電車癡漢「過激化」 當場扒內褲、集體式包圍猥褻全出現