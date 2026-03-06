　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

日本電車上一名男子緊貼女乘客，甚至還吃對方頭髮，噁心行徑被目擊者拍下上傳網路示警。（翻攝X@funaim5）

▲日本電車上一名男子緊貼女乘客，甚至還吃對方頭髮，噁心行徑被目擊者拍下上傳網路示警。（圖／翻攝X@funaim5）

圖文／鏡週刊

到日本搭電車旅行要注意了，電車騷擾文化正悄悄演變。這幾年民眾發現，傳統的肢體觸摸逐漸變少，取而代之的是針對頭髮或精神施壓的隔空騷擾。這種趨勢是因為嫌犯想鑽法律漏洞，試圖用不留痕跡的方式滿足扭曲的欲望，卻讓女性乘客防不勝防。

聞髮香還舔頭髮

近日就有網友在東京京王線目擊令人崩潰的一幕，一名男子黏著陌生女乘客，動作極其噁心，他不只近距離猛聞對方的髮香，甚至還忘情地舔食頭髮。這段噁心影片在網路炸開後嚇壞不少網友，大家紛紛轉發提醒，希望女性朋友們出門在外一定要多加留意身邊的怪人。

痴漢性騷手法五花八門

這種變形痴漢的騷擾招式五花八門，除了在耳邊吹氣或聞味道，最常見的就是用眼神視姦，或是在站內一路尾隨。這些行為對被害人來說，精神折磨的程度完全不亞於肉體接觸，但在法律定義上卻相對模糊，成了這些意淫者逃避刑責的保護傘。

隔空性騷有法可治

針對法律邊緣的灰色地帶，刑事律師清水俊出面打臉這些痴漢的妄想，他特別提醒，這類變態行為依然有法可管。只要在公共場所做出吹氣、凝視私密部位等讓人感到恐懼或不適的舉動，都已經違反防止滋擾條例。遇到這種狀況千萬不要隱忍，法律還是能當受害者的靠山。


更多鏡週刊報導
他追求女同事反變性騷擾　失敗告白曝光被當痴漢
中國電車癡漢太誇張！明目張膽偷看女生裙下　旁邊阿公也看傻
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體式包圍猥褻全出現

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

26樓遇上暴風雨！印尼洗窗工被拋飛　「反覆撞牆」高空中身亡

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

26樓遇上暴風雨！印尼洗窗工被拋飛　「反覆撞牆」高空中身亡

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

滑板車載女兒逛街！突被鐵便當盒K頭　惡劣YouBike男跑了

日名導死不認性侵2女演員！　法官重話轟「惡質且卑劣」怒判8年徒刑

廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

國際熱門新聞

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

中東戰火燒壞美股　大跌近800點

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

台灣遭澳3:0完封　韓媒嘲笑：台灣太自滿！

憂美潛艦再度攻擊　斯里蘭卡接管伊朗軍艦

川普開除國土安全部長　任命共和黨參議員接任

以色列總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

彭博：美擬「晶片新規」：買輝達需批准　劍指AI守門人

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面