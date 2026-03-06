獄中遭逢父親過世打擊大　陳佩琪曝柯文哲曾找靈媒問事

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城案遭檢方起訴，案件預計26日一審宣判。柯的妻子陳佩琪今（6日）上午接受廣播媒體專訪，談到柯交保前後的不同時說，柯睡覺時常常做惡夢，對他影響最深的恐怕是去年2月父親柯承發去世時，身為重症專家的他卻沒辦法幫上忙，對柯創傷很大；陳還表示，柯交保後常常去找靈媒，希望能知道「爸爸有沒有想跟他說什麼」，這就是柯的遺憾，才會到處跟靈媒溝通。

陳佩琪6日接受廣播節目《千秋萬事》王淺秋專訪，她透露，柯文哲在被羈押前睡眠品質相當好，但交保返家後睡得很不安穩，除了因呼吸中止症需戴簡易裝置睡覺外，睡眠時常常還做惡夢。

陳佩琪直言，除了因為羈押惡劣環境外，柯文哲做惡夢的原因多半與去年2月時父親去世有關。她說，柯身為台大醫師，在治療上是權威，但柯爸在治療過程中，柯幾乎都在看守所內無法第一時間得知消息。

陳佩琪說，柯文哲在律見時根本不是在談法律，是叫律師去問她，柯爸的病情怎麼樣，律師也只能抄下再轉知給柯。陳表示，柯文哲是重症專家，但父親過世他無法陪伴，完全對他的治療沒幫忙，這對柯的心靈創傷很大。

陳佩琪說，柯文哲雖然是一個醫生、屬於科學方面的領域，「但他現在很相信靈媒，靈媒跟他講說柯爸會來講什麼事情，他馬上去跟人家講」。陳補充，有靈媒跟柯說，柯爸會來這邊講什麼，柯就真的會去問「我爸爸跟你講了什麼」，柯還想問爸爸要不要原諒民進黨。

陳佩琪表示，柯文哲因為沒有辦法回復到過去，那段沒有參與的愧疚感，變得很相信靈媒等，還會問她「我爸爸過世有沒有跟你講什麼、有沒有找我」。陳說，這就是柯的遺憾，才會到處跟靈媒溝通。