自爆「幫澳洲情蒐」嘲諷中華隊！網怒起底...再揪賭球關鍵字

▲中華隊陳傑憲遭觸身球傷退。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲，最後以0比3遭完封。但沒想到卻有一名網友發文，自稱是澳洲隊情蒐小組成員，轉發澳洲總教練掌握中華隊情資的報導，並自爆有賭球。文章曝光後，讓大票網友氣炸，他也將社群平台都關閉了。

自稱澳洲隊情蒐小組成員：任務達成

中華隊被完封，讓許多球迷感到難過，然而，卻有一名自稱是澳洲隊情蒐小組成員的網友發文，轉發澳洲總教練摸透中華隊的新聞報導，直呼「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗的時候。所以你們好奇為什麼澳洲總教練這麼有信心了吧！」

網友揪出關鍵字，質疑玩運彩或賭球

該網友還接著說，「感謝澳洲給我機會參加情蒐小組的一員，任務達成（但我還是支持台灣的），單純工作原因而已，當初兩邊我都有投履歷的。話說有沒有可能韓國跟捷克會聯絡我？」最後，他又說「昨天預測，澳洲獨贏、小分、澳洲讓，都過了」。

有網友便從文中的特別詞語判斷，他可能還有玩運彩或賭球，「我很好奇，相關情蒐人員是可以買運彩的嗎」、「這傢伙要是被所有玩線上博弈的人知道幹了這種事，應該會被處理吧」。

根據運彩投注規範，「發行機構及受委託機構員工，不得購買、受讓或兌領運動彩券。納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員，均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券」。

帳號被起底，自稱WBC培訓人員

另外，還有網友起底他的帳號，發現他在社群平台上自稱是「在澳洲行走的多巴胺，澳洲中醫診所治療師，健身私人教練，財政部中區國稅局-台中區主任秘書，歡迎預約體驗，13年WBC培訓人員，17年中華隊體能訓練」。而他被出征後，則緊急關閉社群帳號。

運動部「查無此人」

不過運動部一早也發出聲明，表示已向國訓中心及運科中心等相關單位查證，均「查無此人」。