植樹月送樹苗活動登場　林業署關山工作站一早湧現排隊人潮

▲植樹月贈苗活動登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

林業及自然保育署台東分署今年度「植樹月」贈苗活動正式展開，首場活動4日上午在關山工作站登場，一早即吸引不少民眾前來排隊兌換樹苗，現場氣氛熱絡。今年植樹月以「原地扎根．韌性森活」為主題，民眾只要憑1至3月紙本發票2張即可兌換1株苗木，鼓勵民眾透過實際行動參與綠化環境。縱谷地區下一場贈苗活動將於鹿野「2626市集」舉行，歡迎民眾屆時踴躍前往參與。

關山工作站表示，本次首場活動準備多種苗木供民眾兌換，包括牧野氏山芙蓉、鯽魚膽、台灣山檬、金毛杜鵑、月橘、含笑、楓香、福木、台灣百合及三星果藤等，共計1,060株。民眾每人最多可兌換5株，不少人看到喜歡的苗木後，趕緊蒐集發票前來排隊，希望把綠意帶回家中種植。

台東縣議員陳宏宗表示，三月正是適合植樹的季節，透過種植樹木能促進土壤涵養水源、改善環境品質，也感謝林業及自然保育署關山工作站日前協助衛生所種植苗木，為社區增添綠意與美化環境。活動現場在贈苗前也安排國土保育及野生動物保護宣導，並透過有獎問答與民眾互動，成功炒熱現場氣氛。

林業及自然保育署指出，今年規劃的贈苗樹種以台灣原生植物為主，涵蓋草本、灌木及喬木等多樣型態，兼顧生態保育與生活綠化需求。其中亦包含適合栽植於居家或街角空間的水鴨腳秋海棠與台灣百合等植物，希望將綠意融入民眾日常生活，營造更貼近自然的森活環境。

台東分署表示，今年植樹月贈苗植物種類相當豐富，包含牧野氏山芙蓉、台灣火刺木、鯽魚膽（冬青菊）、黃荊、台灣香檬、金毛杜鵑、月橘（七里香）、阿里山十大功勞、杜虹花、含笑花、都蘭山金石榴、長果月橘、山黃梔、楓香、福木、台東柿、土肉桂、水鴨腳秋海棠、台灣百合、越橘葉蔓榕及三星果藤等，適合栽植於居家庭院或社區公共空間。

此外，關山工作站也預告，3月28日下午2時將於鹿野2626市集廣場再度舉辦贈苗活動，邀請有興趣的民眾把握機會，一起為生活環境增添綠意。