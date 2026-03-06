列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團昨（5日）拍板推出「3800億＋N」的軍購條例版本，後續將與政院版、民眾黨版一併於委員會審查。對此，民進黨立委沈伯洋點出，國民黨版有6大問題，他直言，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說，「我們有軍購喔」，但故意鎖死給另外一群人看，超級詭異。

沈伯洋表示，他看完國民黨團提出的軍購版本後，只想問一句，國民黨到底是沒人才，還是根本想賣國？他點出，國民黨「3800億+N」的軍購條列草案，存在6大問題。

沈伯洋說，第一個問題，國民黨砍了7成國防預算（政院版為8年共1.25兆），而且軍購項目還編錯。第二個問題，則是國民黨埋了兩個地雷，一個是編列方式，一個是錯誤的軍購順序，這兩個地雷將直接鎖死後續的軍購，堪稱賣國的地雷條款。

沈伯洋說明，以後只要用地雷條款，國民黨就可望卡死所有對美軍購，國防部會因為地雷條款，連預算條例都無法提。此外，第三個問題，國民黨拿掉防空系統和指揮系統，只給國防部買硬體，但不給國防部買軟體。

至於國民黨先前曾指控政院版「空白授權」的部分，沈伯洋指出，這是第四個問題，國民黨每次都喊不要空白授權，結果卻在自己的版本中，訂了一個空白授權條款，然後，再用前面的地雷條款鎖死。

沈伯洋再指，第五個問題，是國民黨拿掉商售，這個問題極其嚴重，因為這樣等同於拿掉了軍售的補充和各種備案，基本上就會讓軍售無效化，進而使第三個買硬體、不給買軟體的問題無限放大。

沈伯洋說，第六個問題，國民黨版還加了無用的監察院條款，之所以說該條款無用，是因為按照該草案條文的描述，根本有沒有加這一條都沒有差，真是有夠自以為。

面對國民黨版軍購條例的6個問題，沈伯洋開轟，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說，「我們有軍購喔」，但故意鎖死給另外一群人看，超級詭異，他不禁感慨，民眾黨的真小人版還直接一點。