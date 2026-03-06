　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團昨（5日）拍板推出「3800億＋N」的軍購條例版本，後續將與政院版、民眾黨版一併於委員會審查。對此，民進黨立委沈伯洋點出，國民黨版有6大問題，他直言，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說，「我們有軍購喔」，但故意鎖死給另外一群人看，超級詭異。

沈伯洋表示，他看完國民黨團提出的軍購版本後，只想問一句，國民黨到底是沒人才，還是根本想賣國？他點出，國民黨「3800億+N」的軍購條列草案，存在6大問題。

沈伯洋說，第一個問題，國民黨砍了7成國防預算（政院版為8年共1.25兆），而且軍購項目還編錯。第二個問題，則是國民黨埋了兩個地雷，一個是編列方式，一個是錯誤的軍購順序，這兩個地雷將直接鎖死後續的軍購，堪稱賣國的地雷條款。

沈伯洋說明，以後只要用地雷條款，國民黨就可望卡死所有對美軍購，國防部會因為地雷條款，連預算條例都無法提。此外，第三個問題，國民黨拿掉防空系統和指揮系統，只給國防部買硬體，但不給國防部買軟體。

至於國民黨先前曾指控政院版「空白授權」的部分，沈伯洋指出，這是第四個問題，國民黨每次都喊不要空白授權，結果卻在自己的版本中，訂了一個空白授權條款，然後，再用前面的地雷條款鎖死。

沈伯洋再指，第五個問題，是國民黨拿掉商售，這個問題極其嚴重，因為這樣等同於拿掉了軍售的補充和各種備案，基本上就會讓軍售無效化，進而使第三個買硬體、不給買軟體的問題無限放大。

沈伯洋說，第六個問題，國民黨版還加了無用的監察院條款，之所以說該條款無用，是因為按照該草案條文的描述，根本有沒有加這一條都沒有差，真是有夠自以為。

面對國民黨版軍購條例的6個問題，沈伯洋開轟，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說，「我們有軍購喔」，但故意鎖死給另外一群人看，超級詭異，他不禁感慨，民眾黨的真小人版還直接一點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

獄中遭逢父親過世打擊大　陳佩琪曝柯文哲曾找靈媒問事

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

鉅聞天下民調／急起直追！謝龍介僅落後陳亭妃5百分點　賴清德成關鍵

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

獄中遭逢父親過世打擊大　陳佩琪曝柯文哲曾找靈媒問事

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

鉅聞天下民調／急起直追！謝龍介僅落後陳亭妃5百分點　賴清德成關鍵

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

滑板車載女兒逛街！突被鐵便當盒K頭　惡劣YouBike男跑了

日名導死不認性侵2女演員！　法官重話轟「惡質且卑劣」怒判8年徒刑

廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

鄭芯恩被經紀人「封印乳溝」　接內衣代言尺度解放

政治熱門新聞

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

沈伯洋「切割青鳥」：價值觀不一致

中東戰火斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了大實話

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

藍3800億+N軍購條例出爐　總統府：支持政院版是信任專業挺國軍

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

賴清德：研議藥價調查暫停3年　盤點供應鏈、強化國家藥物韌性

郭正亮：川普打伊朗發現麻煩大了　我保證美國絕對撐不住恐淡出戰局

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

更多熱門

相關新聞

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部33名幹部、黨工，因「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免民進黨蔡其昌、何欣純，台中地院今（6日）判市黨部第一組總幹事伍康龍等34名黨工各1年11月至3月徒刑，其中32人獲緩刑、2人不得緩刑，全案可上訴。國民黨中央質疑，這是「小案重判」、「政治判決」。且該案在性質上屬行政文書與程序爭議，並未從中獲取任何私利，卻遭判刑，令人憤慨。

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

藍軍購條例從3500億變3800億　牛煦庭說理由：含台美合作項目

藍軍購條例從3500億變3800億　牛煦庭說理由：含台美合作項目

軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

關鍵字：

沈伯洋軍購條例國防鄭麗文國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面