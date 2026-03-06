2波冷空氣排隊南下　下周一「3地雨最大」

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)東北季風增強，桃園以北、東半部、恆春半島及山區有雨，明後兩天雨區縮小，不過下周一及周四將有兩波東北季風接力，其中周一、周二水氣多，北東轉濕涼外，基隆北海岸和宜蘭、花蓮將有較大雨勢。下周二高山則有機會追雪。

▲今天東北季風增強，北東濕涼，下周再有兩波接力。（示意圖／李毓康攝）

受華南雲雨影響，昨晚至今晨宜蘭和花蓮出現大雨，部分地區傳出淹水災情，根據氣象署統計，昨天迄今天上午8時，宜蘭縣南澳鄉累積雨量達207毫米、花蓮縣秀林鄉也出現183.5毫米累積雨量、台東縣長濱鄉累積雨量為101毫米。

▲累積雨量統計。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天東北季風增強，明後兩天持續影響，今天降雨較多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部山區、中南部山區也有零星降雨，中南部平地則是多雲到晴。明後兩天雨區減少，大台北、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

不過下周又要變天了，黃恩鴻指出，下周一將有下一波東北季風增強，預估持續至下周三，其中周一、周二水氣多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他山區有零星短暫雨，其中下周一基隆北海岸、宜蘭、花蓮則有較大雨勢。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周三水氣轉少，黃恩鴻表示，雨區剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北及其他山區有零星短暫雨，環境開始轉乾。

下周四再有另一波東北季風增強，黃恩鴻說明，這波東北季風較乾，僅基隆北海岸、東半部、大台北山區有零星短暫雨，預估影響至下個周日(15日)左右。

溫度方面，黃恩鴻表示，下周一東北季風增強，低溫約15到16度，中南部天氣較好，但輻射冷卻強，低溫也約在16度，下周四過後東北季風影響低溫則還要再觀察。

降雪趨勢部分，黃恩鴻表示，下周二3000公尺以上的高山將有零星降雪機會。