日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

▲日本外務大臣茂木敏充。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本外務大臣茂木敏充今（6）日在眾議院外務委員會表示，目前在伊朗共有2名日本人遭到當地當局拘留，其中一人被研判是《日本放送協會》（NHK）駐德黑蘭分社長兼記者川島進之介。茂木強調，兩人與日本政府仍保持聯繫，現階段人身安全已獲確認，呼籲伊朗當局應儘速釋放。

另外，一艘停泊在荷姆茲海峽與阿曼灣的日本船隻，疑似遭從空中落下的不明物體擊中，造成輕微損傷。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，茂木敏充6日在眾議院證實，有2名日本人遭伊朗當局拘留，其中一名日本人於今年1月20日在伊朗首都德黑蘭被拘留。自從美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，日本政府已確認2名被拘留者均仍持續能與外界取得聯繫，並未出現生命危險。

他強調，日本政府將持續與本人、家屬及相關人員保持聯繫，提供必要協助，並透過外交途徑敦促伊朗儘快釋放。

▲伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽。（圖／達志影像）

對於目前仍在伊朗當地居留的日本人是否安全，茂木敏充表示，伊朗當地約有200名日籍人士居留，約3分之2為長期居住者，多數表示不願離開當地。

茂木敏充也在接受質詢時回應，稱雖然荷姆茲海峽的原油運輸要衝面臨事實上封鎖，但目前尚未布設機械水雷，因此尚未判定此情勢構成「存亡危機事態」或「重要影響事態」，日本無需行使集體自衛權。

針對日本船隻遭擊事件，日本國土交通省證實，日本時間本月4日上午7時30分（台灣時間上午6時30分），一艘停泊在阿曼灣的日本關係船隻，遭到直徑1公尺以內的不明物體擊中，該艘船隻並無日本籍船員搭乘，也無人因此受傷。

據悉，目前波斯灣有44艘日本船隻停留、船上載有24名日籍船員；至於荷姆茲海峽或阿曼灣海域則有4艘日本船隻。