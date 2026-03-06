　
大陸 大陸焦點 特派現場

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」　5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

▲鐵娘子號貨輪（Iron Maiden）。（圖／翻攝微博）

▲鐵娘子號貨輪（Iron Maiden）。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

美伊衝突持續外溢，伊朗手握能源運輸重要航道「荷姆茲海峽」，大批油輪不敢輕舉妄動，牽動國際能源供應市場變化。根據印度新德里電視台（NDTV）4日報導稱，為感謝中國在衝突中的立場，伊朗方面將僅允許中國船隻通過荷姆茲海峽。《彭博社》也釋出消息指，5日凌晨，一艘貨船為安全通過該海峽，亮出「中國所有」（CHINA OWNER）的信號並安全通過。

《觀察者網》報導，航運數據公司Kpler的船舶追蹤數據顯示，這艘名為「鐵娘子」號（Iron Maiden）的散貨船5日凌晨將船舶識別信號從「待指示」（For Orders）改為「中國所有」（CHINA OWNER），同時沿安曼海岸線突破航道。

▲鐵娘子號貨輪穿行荷姆茲海峽的前後航跡。（圖／翻攝微博）

▲鐵娘子號貨輪穿行荷姆茲海峽的前後航跡。（圖／翻攝微博）

船運數據平台MagicPort資訊顯示，這艘「鐵娘子號」貨輪的背後船舶商務經理為「上海塞圖斯海運有限公司」，其官網英文名稱為Cetus Maritime，Cetus Maritime正是大陸「興達航運」的英文名稱。

雖然「鐵娘子號」貨輪是由大陸航運公司商務運作，但其註冊公司是位於巴拿馬的「MI-DAS LINE SA」公司，該公司管理著一支由58艘船舶組成的船隊，在中東地區較為活躍。

透過Kpler的船舶追蹤數據可以發現，「鐵娘子號」3月2日起便在波斯灣靠近阿拉伯聯合大公國外海一帶游弋，顯示其正等待穿越荷姆茲海峽的時機，直至3月5日清晨5時許，正式通過荷姆茲海峽，朝安曼灣前行，並迅速駛離前往印度洋。

不過，對於鐵娘子號安全順利穿越荷姆茲海峽的消息，衝突方伊朗和美國均未有官方出面證實，後續情況仍待觀察。

