最幸運小店「2年售出4張百萬美元」大獎　老闆笑：這裡有魔力

▲女居民中得200萬美元大獎。（圖／翻攝自Massachusettes Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州南塔克特島(Nantucket)上當地一間商店被認為是世界上最幸運的小店，因為這間店在過去2年多內，竟然連續賣出4張中得百萬美元大獎的樂透彩券。

最強彩券行 連售出4張百萬頭獎

位於南塔克特島上的當地店家Old South Diner，是一間同時有販售餐點和雜貨的小商店，然而這間小店自2024年以來，已連續售出4張中得價值100萬美元以上的樂透彩券。

They are stacking up the wins at Old South Diner in #Nantucket ????



This $2 MILLION winner is the fourth $1 MILLION+ prize won on an instant ticket sold at this store since March 11, 2024!



???? 3/11/24 - $1 MILLION playing $4,000,000 Bonus Bucks ($10)

???? 6/10/24 - $2 MILLION… pic.twitter.com/I68bP84tL3 — Mass. State Lottery (@MAStateLottery) March 5, 2026

最新的得獎幸運兒是當地女居民揚西(Yancy Contreras Menjivar)，她在店中花費20美元，買了一張$2,000,000 Stacked彩券，結果中得頭獎200萬美元（約台幣6342萬元），最後她決定一次領取130萬美元（約台幣4122萬元）獎金。

小店頻出百萬彩券 老闆也驚嘆

Old South Diner店的連勝事蹟，最早始於2024年3月11日，波士頓居民Jose Fontanez到島上探望女友時，贏得$4,000,000 Bonus Bucks樂透100萬美元獎金。同年6月，在海恩尼斯(Hyannis)工作的男子Garen Downie購買刮刮樂中200萬美元。

居住在島上的廚師Sean Durnin，2024年8月下旬送餐聽過Old South Diner時，順道在商店買了一張刮刮樂，結果贏得100萬美元。連續售出大獎的Old South Diner也因為這些彩券，一共獲得8萬美元（約台幣253萬元）的獎勵金，讓老闆也忍不住笑稱，感覺這裡似乎有種神奇的魔力。