民生消費

超商引進日本「現沖味噌湯機」30秒就能喝　限時優惠29元

▲▼全家引進便利商店首見「現沖味噌湯」。（圖／業者提供）

▲全家引進便利商店首見「現沖味噌湯」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店看準氣溫轉涼帶動暖胃需求，引進日本味噌湯機台，推出便利商店首見「現沖味噌湯」。消費者結帳後即可自行操作機台，透過3步驟「一撕、二放、三注湯」，約30秒即可完成一碗熱騰騰味噌湯。新品每杯35元，即日起至3月31日嚐鮮價29元，搭購茶葉蛋享合購價39元。

▲▼全家引進便利商店首見「現沖味噌湯」。（圖／業者提供）

▲全家引進日本味噌湯機，3步驟只要30秒，就能喝到現沖味噌湯。（圖／業者提供）

全家表示，「現沖味噌湯」湯底採用日本味噌品牌MARUKOME丸米綜合味噌醬，以米味噌、豆味噌與麥味噌調和，搭配海帶芽、豆腐與卷麩等配料，口感層次豐富。機台會依設定水量與溫度自動注入味噌熱湯，確保每杯風味穩定一致。

目前「現沖味噌湯」已於新竹龍山店、新竹交大店、新文大店、台北長賓店4間門市測試販售，全家預計今年逐步擴大導入至100間門市，提供通勤族、夜班族或早餐族群更多暖胃選擇。

★7-ELEVEN 新推蕎麥茶

7-ELEVEN看準健康飲品與茶飲搭餐需求提升，自3月4日起在CITY TEA推出全新「黃金蕎麥茶系列」，一次推出「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」與「黑糖粿粉蕎麥茶」3款新品。系列飲品皆選用台灣蕎麥，透過焙炒帶出穀物自然香氣與清爽口感，並分別主打純茶、奶茶與咀嚼系飲品選擇，滿足不同飲用需求。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推出全新蕎麥系列飲品。（圖／業者提供）

其中，「黃金蕎麥茶」主打清新麥香與輕盈茶感；「黃金蕎麥奶茶」將牛奶與穀物香氣融合，呈現順口風味；「黑糖粿粉蕎麥茶」則加入帶有黑糖香氣的Q彈粿粉，增加咀嚼口感。新品上市同步推出優惠活動，系列飲品享2杯99元，全台超過7,200家7-ELEVEN門市皆可購買。

全家味噌湯機現沖味噌湯

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

