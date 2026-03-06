快訊／BMW猴「吸毒上路」撞死行人　殺人、毒駕2罪合判12年5月

▲台中市男子白翊辰毒駕無照撞死葉姓行人，國民法官今日宣判。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市男子白翊辰前年間毒駕又無照上路，撞死葉姓行人，行徑惡劣被檢方依殺人罪起訴。案件由國民法官審理後，白主張並非殺人，應是毒駕致死，檢方認為白13歲開始無照上路被抓了15次，甚至吸毒上路，應依殺人罪處刑。中院今日12時35分宣判，依殺人罪判白11年10月、毒駕1年，合併應執行12年5月，另有無照駕駛過失傷害，判6月可易科罰金。

15小時吸3種毒 無照毒駕上路

檢方追查，白男未持有駕照，卻駕駛一輛黑色BMW租賃車。2024年10月26日16時左右，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即又駕車返回台中太平住家。隔（27）日凌晨5時許，在住家施用含有第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）的毒咖啡包、喪屍煙彈，隨後再度駕車前往北屯區一處朋友家。

當天早上6、7點左右，白男在北屯區民俗公園附近與朋友「小黑」、「小順」在一塊，又再度吸毒，將喵喵毒咖啡包加水飲用。換算下來，白男在約莫14至15小時內，連續吸食K菸、毒咖啡包以及喪屍煙彈等3種毒品，且多次毒駕。

惡撞行人落跑 死者重傷亡

27日上午9時5分，白男駕車要返家，沿著北屯路240巷直行，進入該巷弄時撞擊靠邊行走的葉姓行人，導致葉彈撞上轎車擋風玻璃，葉倒臥地面後，又沒停車繼續往前行駛，導致葉滾入車盤底下，身體遭輾壓、翻滾多次。

▲白男撞死葉男後，又肇事逃逸自撞，車內安全氣囊炸開。（圖／記者許權毅攝）



葉男被緊急送醫後，因而受到下肢多處挫傷、顏面部撕裂傷、口鼻出血、左上肢變形、雙側胸壁變形、全身多重創傷等重傷死亡。白男則在事發當下落跑，在北屯區太原路三段自撞號誌箱，由員警到場將人逮捕，查出他就是撞死人的BMW駕駛，依殺人重罪起訴。

家屬悲痛 檢用殺人罪起訴求重判

台中地院4日開始連續3天密集審理，白翊辰仍堅持否認殺人罪行，認為依照事實而言，應該僅是毒駕致死罪。檢方則說，過往類似案件都用殺人罪判刑，況且白至今對於是否吸毒供述不一，選擇逃避，具體求刑殺人罪13年至14年6月、毒駕罪1年至1年6月、過失傷害9月至11月，合併應判14年至15年6月。

死者葉男家屬妻子、女兒一家感情好，因為無法承受二次傷害，無法到庭證述，僅由律師在庭上向法院表達意見，認為本案事證明確，應重判，母女以淚洗面，白男壓過的是一生伴侶，就像壓過自己一樣。

▲白男當時被移送，低頭不敢說話。（圖／記者許權毅攝）