藍軍購條例從3500億變3800億　牛煦庭說理由：含台美合作項目

記者崔至雲／台北報導

國民黨團5日向立法院議事處送出黨版軍購條例草案，編列預算總額上限3800億元，不過在國民黨團發布最終版本前，黨團版本一度為「3500億＋N」。國民黨立委牛煦庭今（6日）解釋，除了美國發價書的3500億外，還有台美合作項目也在裡面，所以黨團大會討論後有委員提出，經過黨團幹部綜合判斷後，稍微增加數字，不過大方向不會改變。

國民黨立法院黨團5日召開黨團大會，確定共推「3800億+N」版本的軍購條例，不過昨天上午記者會宣布的金額是3500億元，到了下午就多了300億元，黨團書記長林沛祥向《ETtoday新聞雲》解釋，這是由黨團成員建議，最後總召傅崐萁從善如流。據了解，這項金額調整除與「美台軍事合作交流」費用有關外，還考量到要與民眾黨版整合的空間。

牛煦庭今也表示，除了美國發價書的3500億外，還有台美合作項目也在裡面，所以黨團大會討論後有委員提出，經過黨團幹部綜合判斷後，稍微增加數字，不過大方向不會改變，政府對政府的軍購在發價書後，會分期處理，原則上從速從寬審議，但其他會從嚴把關。

針對綠營批評「+N」沒有確切數字一事，牛煦庭回應，前面有3500億就是發價書（LOS），後續還有其他發價書，就用品項編列就好，特別條例也有兩階段實施的前例，前瞻條例就是，既然決定了就按這節奏往前走，每一個黨的版本互相尊重，但不要指手劃腳，否則對好好理性討論國防，推動軍購特別條例順利過關不會有幫助。

國民黨團首席副書記長許宇甄也說明，大家討論過後，把3800億數字匡列出來，讓特別條例比較有彈性，所以是「3800億＋Ｎ」，未來美方如果有再給新項目發價書，有彈性編列相關預算。

不過，卓榮泰說沒看過預算編列有「＋Ｎ」形式？許宇甄表示，其實預算編列方式，不希望有空白授權狀況，而是美方給的發價書是110億美金，希望未來第二階段有新的發價書來，可以編列相關預算，有緊急需要都可以馬上因應。

