社會 社會焦點 保障人權

牛肉湯、燒餅大亂鬥！紙板推人辯「防偷學秘方」　老闆判拘20天

▲台南地院審理認定，王女離婚後惡意檢舉並散布不實言論，侵害前配偶黃員名譽權，裁定賠償8萬元精神慰撫金。（圖／記者林東良攝）

▲江男不滿燒餅店老闆錄影，持厚紙板推擠，遭判拘役20日。（圖／記者林東良攝）

記者葉品辰／台南報導

台南一名經營牛肉湯店的江姓老闆，因與隔壁燒餅店老闆長期不合，去(2025)年7月見對方在店門口持手機朝店內錄影，一氣之下拿起厚紙板上前推擠阻擋，對方憤而提告。江男辯稱是為了阻止對方偷學牛肉湯「營業秘密」，但台南地方法院審理後認為，江男以強制方式妨害對方行動與拍攝權利，依強制罪判處拘役20日，得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，案發於去年7月2日上午8時許，燒餅店老闆與岳父坐在牛肉湯店門口騎樓，並站在可供公眾通行的馬路上，持手機朝牛肉湯店內拍攝。當時店內正在營業，江男見狀心生不滿，手持厚紙板上前推擠對方，迫使其後退，警方獲報後將案件移送台南地檢署偵辦並提起公訴。

江男到庭時辯稱，對方拍攝已侵犯店內肖像權及營業秘密，且疑似故意妨害生意，因此才用紙板阻擋，屬合法自助行為。不過法官認為，牛肉湯店面臨大馬路、營業時屬開放空間，並無隱私或肖像權問題；至於牛肉湯湯頭與料理技術等商業機密，也不可能透過在店外拍攝就能取得，因此不採信其說法。

至於檢方另指江男推擠造成對方右上臂挫傷，涉犯傷害罪，但法官勘驗監視畫面發現，對方被推擠時未見痛苦表情，仍持續拍攝，且紙板實際接觸的是左手臂，與驗傷單所載傷勢位置不符，加上紙板材質柔軟、容易彎折，難認江男具有傷害犯意，因此該部分未認定成立。

法院審酌，江男身為成年人，面對鄰里與生意糾紛未理性處理，反以推擠方式妨害他人權利，且犯後仍否認犯行，也未與對方和解；考量其經營牛肉湯店、月收入約10萬元，並需扶養家庭等情況，最終依強制罪判處拘役20日，如易科罰金以1000元折算1日。

