鉅聞天下民調／急起直追！謝龍介僅落後陳亭妃5百分點　賴清德成關鍵

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

《鉅聞天下新聞網》今（6日）召開民調記者會，由藍營媒體人王淺秋主持、藍委謝龍介出席，會中也公布最新民調，2028總統大選的指標區台南，民進黨參選人陳亭妃僅以5.39個百分點領先藍營參選人謝龍介，選戰陷入膠著，民調也顯示，總統賴清德在本命區失去21.09%支持者。

根據民調數據，民進黨的陳亭妃支持度45.96%、國民黨謝龍介40.57%，落後陳亭妃5.39個百分點。被外界普遍認為是2028年總統大選最值得觀察的選區台南市，也是賴清德總統的本命區，民進黨執政30年，藍軍白軍長期撼動不了。《鉅聞天下新聞網》表示，如果再考慮抽樣誤差為正負2.48%以內，政壇人士認為台南市選戰已經進入高度競爭的膠著狀態。

從首位民進黨籍市長張燦鍙，到許添財、賴清德，再到現任市長黃偉哲，綠營四位市長在台南深耕有成，藍白陣營都很難動得了台南，尤其是台南還出了兩位總統，現任的賴清德、前任陳水扁。綠軍在2014年達到巔峰，當年賴清德尋求連任，投票率僅65.88%，卻創造出全國得票率差距最大的72.9%比27.10%紀錄，大贏對手國民黨候選人黃秀霜44萬7021票。

《鉅聞天下新聞網》指出，過了12年，台南人沒有如2014年那樣始終那麼支持賴清德。在這次調查中發現，上次總統投給賴清德的選民（48.17%）中只有78.91% 轉支持陳亭妃，有21.09%流掉了。

民調調查也顯示，台南認同民進黨者有38.91%，仍居首位，且全面回升；認同國民黨22.6%，認同民眾黨有6.91%。其次，負面黨性調查部份，中性選民從22.99%流失到剩下13.41%；只討厭民進黨者從2022年的26.04%擴張到33.93%；只討厭國民黨者從15.10%掉到6.43%。

《鉅聞天下新聞網》在原《菱傳媒》團隊加入後，選擇與四年來合作多次選舉民調的皮爾森網路民調公司再次攜手，透過精準有效的網路調查方式，一月開始輪流做全台各縣市選舉調查，第一波一月中已公布藍白合的指標城市新竹市，3月6日再發表台南市調查結果。

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為《鉅聞天下新聞網》。針對台南市年滿20歲以上之網路人口，從2026年2月23日至2026年2月28日，共計進行6天，當中有效樣本為1,580份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%以內。

該份民調抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

該民調透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2026年1月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。