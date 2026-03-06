「不會只有贏球才愛！」　她暖心喊話：球員跟教練沒欠我們什麼

▲許多台灣人都衝東京巨蛋，要為中華隊加油。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲，最後以0比3遭完封。科技專家許美華發文表示，雖然台灣輸給澳洲隊，但她不難過，因為這就是棒球。她也說，輸掉第一場，不論是球員還是教練團，一定都很難過，但「你們沒有欠我們什麼。請台灣隊球員跟教練們，接下來好好享受每一場比賽」。

許美華在臉書上發文表示，昨天東京傳來第一場輸球的消息，雖然台灣輸給了並不弱的澳洲隊，但她不難過，因為這就是棒球。她還透露，為了幫台灣加油，她現在大概有超過十組認識的朋友在東京，東京巨蛋的場內場外，都是台灣人，根本台灣主場。

許美華接著說，輸掉第一場比賽，不管是球員還是教練團，一定很難過，也有很大的壓力，但作為一個從小看棒球長大的球迷，想跟他們說幾句心裡話，「你們沒有欠我們什麼。請台灣隊球員跟教練們，接下來好好享受每一場比賽。輸球、贏球，我們都在。我們不是愛贏球，我們是愛棒球，愛台灣。我們不會只有在贏球的時候才愛你們。 Enjoy the game! Have fun! We're all with you!」

貼文曝光後，吸引1萬人按讚，不少網友也留言回應，「他們代表這塊土地去爭取最高的榮譽，身為台灣人，真的很驕傲～不是只有贏球才愛你們，輸球也一樣愛你們唷！接下來的三場比賽一樣繼續挺台灣，加油 」、「無論如何，他們都是台灣的驕傲」、「我們是愛棒球、愛台灣，如果贏了固然很好，但是最重要的是球員跟觀眾都享受比賽」。

本文經許美華授權引用