中華隊輸澳洲「酸民狂罵」　徐展元氣不過：球賽沒有天天過年的啦

▲WBC中華隊以0：3輸給澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋C組賽事5日開打，中華隊首戰對上澳洲，最後以0比3遭完封。沒有贏得比賽，讓部分網友開酸、開罵，對此，體育主播徐展元就直呼，罵中華隊就會比較爽嗎？也不是第一天看棒球了，球賽結果沒有「天天過年」的。

徐展元：球賽結果沒有天天過年的

對於部分網友指責中華隊輸球，徐展元在臉書發文表示，現在罵中華隊，就會比較爽嗎？他們也是代表台灣這塊土地去比賽的人，現在應該是Team Taiwan才對。

徐展元透露，他看了整天「酸民」的留言，實在是氣不過，又不是第一天看棒球了，球賽結果本來就沒有「天天過年」的，他才不會哭著說「真的好想贏澳洲」，身為棒球痴、棒球狂，繼續幫台灣棒球加油才比較爽。

貼文曝光後，吸引3.4萬人按讚，不少網友也回應，「台灣不缺的就是酸民」、「支持中華隊，酸民只占少部分而已，大多數都還是理性球迷」、「不管是輸是贏，都是我們的中華隊，輸球就酸的就是一日球迷，誰不想贏？中華隊也有實力，再加油就好」、「只會在那邊酸、這邊罵，不然就去攻擊別人家投手，看著也是可憐」、「大家都想贏不是嗎？多點鼓勵少點責備好嗎」。