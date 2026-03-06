　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

▲屏警3月起強化未依規定戴安全帽執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警3月起強化未依規定戴安全帽執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升機車族頭部防護意識，屏東縣政府警察局宣布自3月9日起啟動「未依規定戴安全帽取締專案」，將在事故熱點路口、學校周邊及高風險時段加強取締，並同步結合社區宣導與校園教育，提醒民眾養成正確配戴安全帽習慣。警方指出，安全帽是騎乘機車最重要的防護裝備，盼透過強化執法與宣導並行，降低交通事故傷亡，守護用路人生命安全。

▲屏警3月起強化未依規定戴安全帽執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

警察局統計，屏東縣2025年因未依規定配戴安全帽涉入交通事故，造成5人死亡、279人受傷；雖較2024年同期死亡減少3人、受傷減少81人，但每一起事故都再次提醒社會：頭部傷害往往瞬間奪命或造成終身失能，代價難以承受。警察局指出，安全帽是事故瞬間的重要防護裝備，未配戴或未正確配戴，極易造成顱腦重創；一時圖便，可能換來一生遺憾。

依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰；若安全帽未扣妥帽帶、配戴不穩固等情形，亦屬未依規定配戴。警察局呼籲民眾騎乘機車務必選用合格安全帽，並做到「戴正確、戴穩妥、扣緊帽帶」，讓防護在關鍵時刻真正發揮作用。

警察局長甘炎民提醒，交通執法的目的不在於開單，而在於預防事故、守護生命；請每位騎士把「戴好安全帽」當成出門前的必要程序，從自己做起，也為家人多想一步，共同守住平安回家的路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

嘉義大同國小校長楊宗明化身「婚禮歌手」　紅包捐校務基金　

迎接婦女節　黃偉哲贈火鶴花「乎好」祝福女性健康快樂

清明掃墓防火升級　南消六甲消防出動無人機巡查公墓防範火警

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

嘉義大同國小校長楊宗明化身「婚禮歌手」　紅包捐校務基金　

迎接婦女節　黃偉哲贈火鶴花「乎好」祝福女性健康快樂

清明掃墓防火升級　南消六甲消防出動無人機巡查公墓防範火警

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

滑板車載女兒逛街！突被鐵便當盒K頭　惡劣YouBike男跑了

日名導死不認性侵2女演員！　法官重話轟「惡質且卑劣」怒判8年徒刑

廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

【鸚鵡練習生上線】唱《Trouble Maker》準到想幫牠出道XD

地方熱門新聞

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

金門警車知法犯法「逆向違停」

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

中東戰事升溫　蘇俊賓諭燃煤備用電力配套提前部署

彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

金門地檢署開課守護生命防再犯

更多熱門

相關新聞

離譜三寶！突停放人下車購物　還快車道巴庫

離譜三寶！突停放人下車購物　還快車道巴庫

離譜三寶！高雄有網友在路上直擊一輛休旅車突然停在內側打雙黃燈 ，讓副駕下車到超商購物」，傻眼痛批，「駕照燒一燒，車子去報廢」。警方經檢視影片，該車駕駛行為涉及多項違規，最高可開罰新台幣2400元，後續將通知駕駛人到案釐清並依法舉發。

即／高雄女騎士捲拖板車底　安全帽破裂爆血命危

即／高雄女騎士捲拖板車底　安全帽破裂爆血命危

幼兒園欠繳勞健保近49萬　屏東分署扣薪令一出秒清償

幼兒園欠繳勞健保近49萬　屏東分署扣薪令一出秒清償

無照騎機車硬走快車道　台南猴被攔

無照騎機車硬走快車道　台南猴被攔

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

台電屏東區處驚蟄宣誓 守護供電安全

關鍵字：

屏東安全帽機車交通安全執法

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面