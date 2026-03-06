頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

▲屏警3月起強化未依規定戴安全帽執法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升機車族頭部防護意識，屏東縣政府警察局宣布自3月9日起啟動「未依規定戴安全帽取締專案」，將在事故熱點路口、學校周邊及高風險時段加強取締，並同步結合社區宣導與校園教育，提醒民眾養成正確配戴安全帽習慣。警方指出，安全帽是騎乘機車最重要的防護裝備，盼透過強化執法與宣導並行，降低交通事故傷亡，守護用路人生命安全。

警察局統計，屏東縣2025年因未依規定配戴安全帽涉入交通事故，造成5人死亡、279人受傷；雖較2024年同期死亡減少3人、受傷減少81人，但每一起事故都再次提醒社會：頭部傷害往往瞬間奪命或造成終身失能，代價難以承受。警察局指出，安全帽是事故瞬間的重要防護裝備，未配戴或未正確配戴，極易造成顱腦重創；一時圖便，可能換來一生遺憾。

依道路交通管理處罰條例第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰；若安全帽未扣妥帽帶、配戴不穩固等情形，亦屬未依規定配戴。警察局呼籲民眾騎乘機車務必選用合格安全帽，並做到「戴正確、戴穩妥、扣緊帽帶」，讓防護在關鍵時刻真正發揮作用。

警察局長甘炎民提醒，交通執法的目的不在於開單，而在於預防事故、守護生命；請每位騎士把「戴好安全帽」當成出門前的必要程序，從自己做起，也為家人多想一步，共同守住平安回家的路。