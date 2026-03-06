美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

▲國民黨前立委蔡正元。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨前立委蔡正元今（6日）在社群平台表示，川普透過打擊中國的朋友委內瑞拉國和伊朗，藉此剷除及鎮懾企圖靠「親中」來「反美」的政權。他認為，習近平現在盤算的是，蓄積實力一舉武力統一台灣，以此在一夕之間收回受損的國際聲望，讓美國臉上無光。

美國總統川普以阻止伊朗發展核武、對境外武裝團體提供武器和資金等理由，在2月28日和以色列聯手，對伊朗發動大規模空襲，並於第一波攻擊中，炸死統治伊朗長達37年的最高領袖哈米尼。

直至目前為止，美伊戰火仍未停歇。蔡正元分析，川普透過打擊中國的朋友委內瑞拉國和伊朗，讓金磚、安全倡議、上合組織成為廢紙，並藉此剷除及鎮懾企圖靠「親中」來「反美」的政權，然而，中國卻還是須要隆重接待川普。

此外，蔡正元還分析，習近平現在盤算的是，要讓川普深陷各地的泥淖，這麼一來就越拿中國的崛起沒辦法。蔡正元點出，中國接著會幫忙吃美國大虧的朋友善後，進而獲得更可靠的邦誼合作。

最後，蔡正元認為，習近平還盤算，蓄積實力一舉武力統一台灣，以此在一夕之間收回受損的國際聲望，讓美國臉上無光。面對國際情勢的瞬息萬變，蔡正元也不禁想問，川普和習近平各自的算計，最終誰能勝出？