台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了！網噴：不要丟臉

▲台灣球迷擠爆東蛋。（示意圖／與新聞事件無關／記者王真魚攝）



網搜小組／劉維榛報導

很多人前往東京巨蛋應援中華隊！不過有網友透露，台人在日本飯店大廳聊天聲此起彼落，「整個Lobby吵翻天」，光排隊詢問櫃檯就被吵到頭痛，忍不住直呼「既然穿台灣裝備就不要丟臉！」貼文曝光後，引發網友討論，「台灣人的威力就是把任何地方變成菜市場！」

一名網友在Threads表示，這幾天入住東京巨蛋附近飯店，發現幾乎到處都是台灣球迷，從穿著應援服到聊天口音，一聽就知道是同鄉。雖然能在國外遇到這麼多台灣人感到新奇，但人一多整個飯店大廳變得相當吵鬧，「整個Lobby吵翻天」。

原PO也抱怨，他只是排隊要詢問櫃檯問題，但周圍聊天聲此起彼落，音量相當大，讓他直呼被吵到頭都痛了，「台灣人講話可以小聲一點嗎？ 既然穿台灣裝備就不要丟臉！」

WBC觀賽潮湧東京 網吐槽：台灣人最吵

底下網友紛紛熱議，「台灣人的威力就是把任何地方變成菜市場」、「只要中國人不在場，現場最吵的那一團一定是台灣團」、「這是真的，聽到房客半夜12點，一邊哭一邊大合唱島嶼天光」、「我遇到電車上小孩一直狂咳嗽，然後不戴口罩，穿Team Taiwan的一家人」、「在公共場合講電話很大聲的，常常也是台灣人」。

有網友透露，日本店員也忍不住埋怨，「剛剛日本店員也在跟我抱怨遇到的台灣奧客，勸大家自認好客人的不要掛什麼我是台灣人，我們店裡遇到三次奇怪台灣客都有掛」。