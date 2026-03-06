軍購特別條例今付委　賴清德重申：國家安全的維護是不打折的

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出1.25兆軍購特別條例後，遭藍白在野黨擱置，如今在民眾黨、國民黨接續提出黨團版本後，3個版本預計將在今（6日）付委。但在野黨版本都大幅縮減預算、主張階段性編列，恐影響購置的進度，對此，總統賴清德今受訪說，希望後續的審查能根據專業及國家需要，「希望立法院不分朝野，都能展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護是不打折的」。

行政院會去年11月27日通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，一路被封殺，直到在本會期開議後，2月24日協商通過，各黨團同意行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

民眾黨提出的軍購特別條例版本，預算規模總金額從1.25兆降到4000億，強調監督機制並行，預算採1年1期方式編列，且需來立法院專案報告。

國民黨版本，編列預算總額上限3800億，考量未來尚未決定的對台軍售案，項目及具體金額難以確定，為符合預算法及法律明確性，不宜於本特別條例中空白立法，但為確保國家安全及國防需要，本條例授權得另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」以為因應。

對此，賴清德今出席高速量子運算國家戰略發布會前受訪說，行政院所提出的國防特別預算案，終於在今天預計要交付委員會審查，他要感謝韓國瑜院長以及立法院朝野黨團的支持。

賴清德說，希望後續的審查能夠根據專業以及國家的需要，「特別是希望立法院不分朝野都能夠展現對國軍的支持，以及對國家安全的維護是不打折的」。