台日今晚大戰！先發打序預測曝　晉級3劇本分析

▲日媒分析推測，日本隊將派出「二刀流」大谷翔平作為首棒。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

台日大戰今晚將在東京巨蛋登場，雙方均已公布先發投手，稍早日媒也預測雙方先發打序，分析日本隊派出「二刀流」大谷翔平，台灣則由「費仔」費爾柴德擔任開路先鋒。儘管中華隊昨（5日）惜敗澳洲，但仍有3大晉級劇本可續命，關鍵就看今晚。

▲台日大戰先發陣容。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

台日先發投手、打序比一比

台日已公布先發投手，台灣推出中信兄弟投手「美美」鄭浩均先發，日本則是交給洛杉磯冠軍強投山本由伸。

日媒《日刊體育》分析推測，大谷翔平極大機率將以「1棒、指名打者」的身分先發上場，之後依序是近藤健介、鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、村上宗隆、牧秀悟、源田壯亮、若月健矢。

由於中華隊首戰0比3遭澳洲隊完封，日媒推測將改變打線，首棒可能依舊是費爾柴德，但第二棒會改為陳晨威，之後依序是林安可、張育成、吳念庭、江坤宇、林子偉、蔣少宏、宋晟睿。

▲中華隊晉級3大劇本。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

中華隊仍有3劇本可晉級續命

一、「3勝1敗」晉級

輸給澳洲後，中華隊接下來比賽全數拿下勝利，最終以3勝1敗結束小組賽。如果同組有一支強隊如日本同樣3勝1敗，中華隊仍有機會以小組第二名晉級八強，這是最單純且相對穩定的晉級劇本。

二、「2勝2敗互咬」晉級

若多支球隊戰績接近，例如中華隊、澳洲與其他隊伍同為2勝2敗，大會就會比較球隊之間的對戰結果、失分率（TQB）、得失分差來決定名次。若中華隊能在接下來的比賽中拉開比分、降低失分，仍有機會在多隊同戰績情況下擠進前二名，取得前往邁阿密的門票。

三、「爆冷混戰」晉級

若小組中的強隊意外輸球，例如澳洲或其他對手被較弱隊伍擊敗，小組可能出現多支球隊戰績接近的情況，例如3勝1敗與多隊2勝2敗並存。此時，晉級名額就會取決於整體得失分與失分率計算，中華隊仍可能在混戰中取得第二名。

