中選會人事案卡關恐牽連立委資格？　民眾黨團：資格毋庸置疑

記者陳家祥／台北報導

中選會目前只剩4位委員，若要開會至少需5位委員，而民眾黨6位遞補立委雖已宣誓就職，但依法中選會要在15天內公告，外傳恐因中選會不能開會而無法公告，導致遞補立委通通無效。對此，民眾黨今（6日）召開記者會，直言中選會人事案拖延的是行政院，黨團總召陳清龍說，民眾黨6位立委是依法取得中選會頒發的當選證書，也依程序在大法官面前宣誓就職，「依法已經正式成為立委，資格是毋庸置疑的」。

立委劉書彬說，中選會人事案不能再拖延，去年8月3日行政院就應該依法提出中選會人事案提名，但前立委黃國昌去年10月質詢時院長卓榮泰認錯，一直到任期截止前的10月底，行政院才發函各政黨團推薦委員。

劉書彬表示，接著去年12月底，行政院才正式提名中選會人選。在接到行政院的人是提案後，立法院在1月底進行公聽會及聯席會議實質審查。一直到了3月3日，黨團正式發函立法院長韓國瑜召開協商表決日程。劉表示，今日院會黨團預計提案建請儘速進行人事案。

劉書彬說，中選會人事案真正在拖延的是行政院，過去行政院一再抹黑是在野黨在阻擋中選會人事同意權，這是不實的事情。

針對外傳中選會人事沒通過，恐讓民眾黨遞補立委喪失資格？黨團總召陳清龍說，有關中選會的人選問題，整個在做拖延的是行政院，不要再流於口水、推託，趕快把中選會的人事案確定，民眾黨已經提案要求儘速做人事的確定。

陳清龍強調，民眾黨6位立委是依法取得中選會頒發的當選證書，也依程序在大法官面前宣誓就職，「依法已經正式成為立委，資格是毋庸置疑的」。

另外，陸委會主委邱垂正說，李貞秀的除籍證明是2025年3月繳交，不符資格當選無效，會把證據送中選會？陳清龍重申，李貞秀委員一樣依法取得中選會當選證書，一樣依照程序在大法官面前宣誓就職，任何資格都不容質疑。