企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

▲台灣圓點奈米技術股份有限公司捐贈自動化核酸萃取儀器，協助台南市提升登革熱檢驗量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化登革熱防疫檢驗量能與時效，台南市政府衛生局獲台灣圓點奈米技術股份有限公司捐贈一部自動化核酸萃取儀器（機型M4810），可大幅提升病毒核酸檢測效率。市府表示，企業持續挹注防疫資源，不僅展現企業回饋社會的責任，也讓公私協力防疫的力量更加穩固，共同守護市民健康。

衛生局指出，台灣圓點奈米技術股份有限公司早在2023年即曾捐贈自動化核酸萃取儀器與病毒核酸萃取試劑，此次再度提供相關設備，持續協助台南提升防疫能量，對於登革熱疫情監測與檢驗作業具有實質助益。

衛生局表示，該自動化核酸萃取儀器可同時操作48個檢體，單次萃取時間僅需約45分鐘，相較傳統人力操作方式，不僅能大幅縮短檢驗作業時間，也可降低人為操作及檢體交叉污染風險，有效提升登革熱病毒核酸檢測效率與準確度，進一步強化整體防疫戰力。



根據疾病管制署統計資料，2025年台南市登革熱本土確診病例3例，境外移入病例22例。衛生局表示，針對本土確診個案，市府會立即執行戶內外化學防治作業，同時動員衛生局人員與鄰里志工擴大孳生源清除，並設立社區擴大採檢站，配合定點醫師監測計畫，進行登革熱病毒核酸檢測。2025年衛生局共執行4335件登革熱檢驗作業。

衛生局指出，此次企業再度捐贈自動化核酸萃取儀器，將有助於持續提升台南市登革熱核酸檢驗量能，縮短檢驗時程並即時提供檢驗結果，為防疫爭取寶貴時間，對整體登革熱防治工作帶來重要助益。

台南市長黃偉哲也呼籲，除了持續強化檢驗資源與防疫量能外，登革熱防治最有效的方法仍是落實每週「孳生源清除、容器減量」。民眾應養成良好防疫習慣，確實做到「巡、倒、清、刷」四步驟，包括巡視積水容器、倒掉積水並倒置容器、清除廢棄容器落實回收，以及刷洗容器內壁清除蚊卵。

衛生局長李翠鳳提醒，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛或皮膚出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史與活動史，及早診斷與治療，共同守護台南市民健康。