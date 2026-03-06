　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

▲▼小飛機。（示意圖／達志影像）

▲亞利桑那州傳出輕型飛機墜落民宅事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一架輕型飛機起飛後，行經亞利桑那州鳳凰城當地社區時突然發生故障，在緊急返航途中墜落在一戶民宅後院，造成3人受傷，當局目前正在調查事故發生原因。

輕型機空中出狀況　墜落住宅區

事件4日上午7時20分左右一架載有2人的Piper PA-28輕型飛機，起飛後不久發生機械故障情況，在返回鹿谷機場(Deer Valley Airport)途中，墜落在卡夫克里路(Cave Creek Road)和鹿谷大道(Deer Valley Drive)附近的住宅區。

從電視台拍攝畫面中可看到，小飛機墜落前先撞到一戶民宅的屋頂，後來便直接墜至另一戶民宅的後院中，重大衝擊導致飛機機身嚴重扭曲。

飛機突然墜落嚇壞民眾　3人受傷送醫

附近居民表示，「當時聽到一聲巨大聲響，感覺就像炸彈爆炸了，我的孩子們比我先發現事件，現場一片混亂，我很慶幸大家都平安無事」。

事件造成機上2名成員與1名住戶受傷，3人被緊急送醫接受治療，目前情況穩定。美國聯邦航空管理局正在對事件發生原因進行調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

出電梯瞬間「梯廂突然暴衝往上」　男差點被夾成肉餅驚險畫面曝

絕症男臨終前希望「見愛犬最後一面」　忠心汪趴床守護醫護全淚崩

滑雪男遇雪崩「困厚雪下活埋4小時」　妻靠iPhone定位成功救命　

探望剛出生小狗被圍攻　26歲媽「肉身擋3犬」保護6歲兒遭撕咬亡

原以為貓很獨立　女意外養到「超黏小跟班」網笑：黑貓不意外

凌晨4點被吵醒　黃金貴賓呆站原地「求主人開空氣門」笑翻網

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

26樓遇上暴風雨！印尼洗窗工被拋飛　「反覆撞牆」高空中身亡

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

日名導死不認性侵2女演員！　法官重話轟「惡質且卑劣」怒判8年徒刑

廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

【89猴湊一對】男違停路中比中指譙三字經　金髮女上車前眼抽筋瞪5秒

國際熱門新聞

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

中東戰火燒壞美股　大跌近800點

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

台灣遭澳3:0完封　韓媒嘲笑：台灣太自滿！

憂美潛艦再度攻擊　斯里蘭卡接管伊朗軍艦

川普開除國土安全部長　任命共和黨參議員接任

以色列總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

彭博：美擬「晶片新規」：買輝達需批准　劍指AI守門人

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

更多熱門

相關新聞

川普政府擬主導全球AI晶片　買輝達要他點頭

川普政府擬主導全球AI晶片　買輝達要他點頭

美國總統川普政府正考慮大幅強化對人工智慧（AI）晶片的全球管制。

批川普關稅濫權！美24州「聯合提告」逼退還

批川普關稅濫權！美24州「聯合提告」逼退還

探望剛出生小狗　媽「肉身擋3犬」保護兒身亡

探望剛出生小狗　媽「肉身擋3犬」保護兒身亡

美軍80年大招「魚雷擊沉軍艦」　伊朗警告

美軍80年大招「魚雷擊沉軍艦」　伊朗警告

韓7艘油輪「卡在荷姆茲海峽」　油電價連環漲

韓7艘油輪「卡在荷姆茲海峽」　油電價連環漲

關鍵字：

墜機亞利桑那州小飛機鳳凰城Deer Valley Airport北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面