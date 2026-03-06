小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

▲亞利桑那州傳出輕型飛機墜落民宅事件。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一架輕型飛機起飛後，行經亞利桑那州鳳凰城當地社區時突然發生故障，在緊急返航途中墜落在一戶民宅後院，造成3人受傷，當局目前正在調查事故發生原因。

輕型機空中出狀況 墜落住宅區

事件4日上午7時20分左右一架載有2人的Piper PA-28輕型飛機，起飛後不久發生機械故障情況，在返回鹿谷機場(Deer Valley Airport)途中，墜落在卡夫克里路(Cave Creek Road)和鹿谷大道(Deer Valley Drive)附近的住宅區。

從電視台拍攝畫面中可看到，小飛機墜落前先撞到一戶民宅的屋頂，後來便直接墜至另一戶民宅的後院中，重大衝擊導致飛機機身嚴重扭曲。

pic.twitter.com/6m5DEf1IFa Small plane hit two homes in Phoenix before crashing nose first into a backyard, injuring two people on board and a man inside one of the houses — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 5, 2026

飛機突然墜落嚇壞民眾 3人受傷送醫

附近居民表示，「當時聽到一聲巨大聲響，感覺就像炸彈爆炸了，我的孩子們比我先發現事件，現場一片混亂，我很慶幸大家都平安無事」。

事件造成機上2名成員與1名住戶受傷，3人被緊急送醫接受治療，目前情況穩定。美國聯邦航空管理局正在對事件發生原因進行調查。