　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

▲桃園楊姓男子去年經友人介紹認識未滿16歲少女成為男女朋友，去年底拜訪女友住處，成家中無人時情不自禁發生親密關係，而且連來4次，事後被少女家長察覺報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男與2名未成年少女發生性行為，導致2女患梅毒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義一名18歲男子，認識一對未滿16歲的姊妹後，與2人發生性行為，結果2女經診斷患有梅毒，母得知後報警，嘉義地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑3月；又對於未滿十四歲之女子為性交，處有期徒刑1年10月。

判決指出，陳姓男子經朋友介紹，認識一對姊妹，而陳男於2024年11月間在嘉義住處與未滿16歲的姊姊發生性行為1次。於2025年2月至同年6月底間，與未滿14歲的妹妹交往時，在住處發生性行為至少10次。因2女經診斷患有梅毒，母親察覺有異報警處理。

雖然陳男事後與被害人家屬達成和解，履行期間長達7年，但第1期賠償金額即已無法如期完整給付，約定的賠償金額半數以上處於拖欠狀態，法院對於陳男往後能否確實履行和解條件，實有疑慮。

法院指出，陳男案發時才滿18歲，年輕識淺，因一時情慾衝動而逾越交往界線，事後已坦承犯行，並達成和解，審酌陳男曾與姊姊具有曖昧關係、與妹妹為交往中情侶關係，亦未違反2人意願或使用暴力、誘拐等犯罪手段，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑3月；又對於未滿十四歲之女子為性交，處有期徒刑1年10月。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

嗆警「你馬上給我敬禮」　醉男被判拘役30日

美國正妹遊駁二被偷拍裙底！男友當街逮人　包包藏鏡頭噁男判4月

麗寶集團內線交易案！吳寶田父女查無不法　特助夫妻起訴

懷疑前妻婚前就出牆！狂男買兇「她3度逃死劫」　判11年2月定讞

「1秒刷倒6機車」頭著地受傷　酒後上路釀禍...車還是借的

貨運司機趁送貨侵佔16萬貨款爽花　老闆抓包怒報警移送起訴

失控撞前車再衝路邊「鏟翻10機車」　百萬名車不要了！駕駛落跑

牛肉湯、燒餅大亂鬥！紙板推人辯「防偷學秘方」　老闆判拘20天

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

嗆警「你馬上給我敬禮」　醉男被判拘役30日

美國正妹遊駁二被偷拍裙底！男友當街逮人　包包藏鏡頭噁男判4月

麗寶集團內線交易案！吳寶田父女查無不法　特助夫妻起訴

懷疑前妻婚前就出牆！狂男買兇「她3度逃死劫」　判11年2月定讞

「1秒刷倒6機車」頭著地受傷　酒後上路釀禍...車還是借的

貨運司機趁送貨侵佔16萬貨款爽花　老闆抓包怒報警移送起訴

失控撞前車再衝路邊「鏟翻10機車」　百萬名車不要了！駕駛落跑

牛肉湯、燒餅大亂鬥！紙板推人辯「防偷學秘方」　老闆判拘20天

日名導死不認性侵2女演員！　法官重話轟「惡質且卑劣」怒判8年徒刑

廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

【陳傑憲挨觸身球】左手骨裂提前退場！ 曾豪駒賽後曝最新狀況

社會熱門新聞

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

三重深夜嚴重車禍！　19歲騎士撞左轉車噴飛無意識

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

即／新北中和驚傳割喉血案

即／東吳大學驚傳學生持剪刀闖辦公室！

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

整個人黏馬桶上　畢旅吃生蠔6人疑中毒

更多熱門

相關新聞

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

雲林一名29歲兼職Cosplay外拍攝影師吳承諺，長期以「免費或互惠拍攝」為誘因，誘騙未成年少女拍照後再伸狼爪性侵，警方搜索其住處後更查獲多達6817部性影像，清查後確認至少有29名少女受害。案件經偵查起訴後，法院審理認定吳男涉及加重強制性交、與未滿16歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、與少年為有對價之性交行為、引誘使少年被拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌等56罪，合併判處應執行有期徒刑21年。

童誤吞玩具球窒息腦損傷　保母判刑1年8月

童誤吞玩具球窒息腦損傷　保母判刑1年8月

用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

用扳手偷路邊車牌　「攜帶兇器竊盜」判10月

改善網路沉迷現象 陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

改善網路沉迷現象 陸政協委員建議：16歲以下禁用社群媒體

傳訊騷擾直播主　付費粉絲被判刑

傳訊騷擾直播主　付費粉絲被判刑

關鍵字：

標籤:嘉義未成年性行為梅毒判刑

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面