嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

▲男與2名未成年少女發生性行為，導致2女患梅毒。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義一名18歲男子，認識一對未滿16歲的姊妹後，與2人發生性行為，結果2女經診斷患有梅毒，母得知後報警，嘉義地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑3月；又對於未滿十四歲之女子為性交，處有期徒刑1年10月。

判決指出，陳姓男子經朋友介紹，認識一對姊妹，而陳男於2024年11月間在嘉義住處與未滿16歲的姊姊發生性行為1次。於2025年2月至同年6月底間，與未滿14歲的妹妹交往時，在住處發生性行為至少10次。因2女經診斷患有梅毒，母親察覺有異報警處理。

雖然陳男事後與被害人家屬達成和解，履行期間長達7年，但第1期賠償金額即已無法如期完整給付，約定的賠償金額半數以上處於拖欠狀態，法院對於陳男往後能否確實履行和解條件，實有疑慮。

法院指出，陳男案發時才滿18歲，年輕識淺，因一時情慾衝動而逾越交往界線，事後已坦承犯行，並達成和解，審酌陳男曾與姊姊具有曖昧關係、與妹妹為交往中情侶關係，亦未違反2人意願或使用暴力、誘拐等犯罪手段，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，處有期徒刑3月；又對於未滿十四歲之女子為性交，處有期徒刑1年10月。