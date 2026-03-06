生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死　校方心碎發聲

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市中山路三段、幸福路口5日晚間發生一起嚴重車禍！一輛白色賓士高速衝撞前車，現場7汽機車撞成一團，造成4人送醫，其中遭追撞的銀色自小客車，車身只剩一半，女駕駛宜蘭某私立中小學小學部的59歲鍾姓導師當場失去生命跡象，送醫搶救不幸宣告不治。噩耗傳回校園，全校師生陷入沉痛哀悼，校方心碎直言：「這麼好的一位老師，真的不知道該怎麼跟孩子們交代。」警方針對肇事駕駛進行毒品唾液快篩檢測發現，呈現陽性反應，全案移送宜蘭地檢署偵辦。

▲宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪去私校小學59歲鍾姓女老師生命。（圖／民眾提供）

這場車禍中不幸身亡的59歲鍾老師，是從公立學校退休，因無法割捨對教育的熱愛，6年前轉任至宜蘭某私立中小學小學部服務。她專精於數學教育，尤以「生活數學」見長，擅長利用各式教具將抽象邏輯具象化，讓孩子在創意中愛上學習。除了教學，她更發揮攝影專才，無私紀錄校園點滴，並積極投入各項多元探索活動。

除了專業表現，鍾老師更是外籍教師最堅強的後盾。她不僅大方提供住處給兩位菲律賓籍教師，更每日風雨無阻接送其上下課。寒冬時分，她還曾發起冬衣募捐，照拂弱勢族群，其博愛與包容的精神，讓她深受家長信任與學生愛戴。

由於鍾老師目前擔任小學3年級導師，其姪子亦在校內就讀6年級，考量到學生年紀尚小，校方目前暫未對班級正式宣布死訊，避免造成過大的心理衝擊。

校方目前的應變措施，是已安排兩位主任暫代該班導師職務，確保教學進度不中斷。且緊急聯繫專業心理諮商師進駐校園，針對該班學生及相關家屬進行個別與團體輔導。

後續協助方面，校方將全力協助家屬處理後事，並為鍾老師這位「校園暖陽」送最後一程。

這起悲劇不僅奪走了一條寶貴生命，更讓教育界痛失一位充滿大愛的典範。校方表示，會盡全力守護孩子們的心靈，陪伴大家度過這段最艱難的時刻。

▲▼宜蘭嚴重車禍，23歲賓士男吸毒載19歲妻出門，猛撞自小客車奪命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）