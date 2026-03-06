　
社會 社會焦點 保障人權

懷疑前妻婚前就出牆！狂男買兇「她3度逃死劫」　判11年2月定讞

▲▼買凶殺前妻的桃園男子王咏杰（紅圈者），黑幫份子王繹駩。（圖／記者吳銘峯攝）

▲買凶殺前妻的桃園男子王咏杰（紅圈者），遭重判11年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子王咏杰2024年間與前妻離婚後，不滿前妻疑似有了新歡，竟花錢找黑幫對前妻動手，包含製造假車禍、鋁棒砸店等等。一審將王男重判有期徒刑12年，二審因王男賠償350萬元和解，以兩個「殺人未遂罪」改判有期徒刑11年2月。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，居住在桃園大園區、現年37歲的王男，與廖姓前妻結婚8年，育有1子，但2人於2024年6月間離婚。王男離婚後心懷不滿，又發現前妻疑似有了新歡，懷疑前妻早在離婚前就已經紅杏出牆。王男心生怨妒之下，找了黑幫份子王繹駩等人，藉機殺害前妻。

2024年9月間，黑幫的程姓男子開著租賃車在桃園機捷捷運站附近等候，等廖女騎機車經過桃園市中壢區中豐北路與大圳路交岔路口時，再由接頭的王姓男子以電話遙控程男，駕車自後方高速衝撞廖女機車。廖女當場人車彈飛倒地，臉部重創、牙齒斷裂、鼻骨骨折及四肢挫傷，緊急送醫救回一命。王男則付出50萬元給予黑幫份子。

同年10月底，王男指使另名黑幫份子於桃園市中壢區環球購物中心地下停車場出口，駕車衝撞黃男與廖女的車輛。黃男車輛後方保險桿、後下巴毀損，車子損壞不堪使用。王男則免除該名黑幫份子積欠的2萬元債務。

即便計畫了兩次車禍，王男仍不罷手，他又出資10萬元，指使幾名黑幫份子，於同年11月中持鋁棒前往廖女位在中壢區的手機通訊行。當晚幾名帶著黑頭套的男子，分別持鋁棒衝進通訊行內，對廖女猛毆，並搶走現金、手機等物。最後黑幫王男取得10萬元，接頭的幾名男子、少年則朋分搶來的17萬元現金與手機。

檢警成立專案小組後，比對數十支監視器畫面，循線逮捕王男等6人，聲押獲准並提起公訴。一審將王咏杰重判有期徒刑12年，黑幫份子王繹駩有期徒刑10年，其餘被告也均遭判處7年以上刑度。

案件上訴二審，高等法院審理期間王男以350萬元與前妻達成和解，另外第一次假車禍中駕車的程姓男子，也以50萬元達成和解，二審因此改判王咏杰有期徒刑11年2月，程男改判有期徒刑6年10月，其餘被告仍維持一審的刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴，全案定讞。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

法律人權買兇前妻砸店最高法院車禍家暴傷害

