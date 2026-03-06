　
德克士「春季優惠券」下殺53折　享買A送B、個人餐99元起

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞推出春季優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

德克士脆皮炸雞即日起至4月30日祭出春季限定優惠券，最低下殺53折，包括買A送B、個人餐99元、雙堡109元等，優惠最多省1942元；同時也推出2款套餐應援中華隊，限時開賣。

德克士「花開有理、省錢無罪」優惠券含5大系列，其中人氣雙堡餐最低只要109元，適合聚餐的3人分享餐則只要299元，還有超夯「咔滋脆皮炸雞桶分享餐」也推出399元優惠。

此外，搶搭2026世界棒球經典賽（WBC）熱潮，業者同步推出2款應援套餐，「一棒入魂獨享餐」內含芝士嫩煎雞腿堡、薯霸及飲料，特價109元；「全場沸騰分享餐」則含5塊脆皮炸雞桶、咔滋香辣雞翅及飲料，特價399元，約59折。

德克士春季優惠券如下：

●買A送B
1. 買大薯送中薯優惠價63元
2. 買檸香雞腿堡送咔滋香辣雞翅特價119元
3. 買咔滋脆皮手槍腿（原味／四川椒麻）送咔滋洋蔥圈特價149元

●雙堡特惠
1. 香酥脆雞堡+檸香雞腿堡特價109元
2. 椒香雞腿堡+黃金龍蝦風味Q蝦堡特價159元
3. 買南洋炸雞卷+雙層香酥脆雞堡特價179元

●個人獨享餐
1. 脆雞堡獨享餐：香酥脆雞堡+咔滋香辣雞翅+指定飲料特價99元
2. Q蝦堡獨享餐：黃金龍蝦風味Q蝦堡+咔滋洋蔥圈+指定飲料特價159元
3. 炸雞卷獨享餐：南洋炸雞卷+紫金QQ球+指定飲料特價129元
4. 椒香雞堡獨享餐：椒香雞腿堡+咔滋脆皮炸雞（原味／四川椒麻）+指定飲料特價179元

●雙人激省餐
1. 脆雞椒香雞堡雙人餐：香酥脆雞堡+椒香雞腿堡+德克士雞塊+紫金QQ球+指定飲料2杯特價199元
2. 雞卷檸香雞堡雙人餐：檸香雞腿堡+南洋炸雞卷+紫金QQ球+咔滋薯霸（中）+指定飲料2杯特價229元
3. 海陸雙堡雙人餐：雙層香酥脆雞堡+黃金龍蝦風味Q蝦堡+咔滋啃骨雞+咔滋洋蔥圈+指定飲料2杯特價259元

●多人優惠分享餐
1. 雞堡三人優惠餐：椒香雞腿堡+香酥脆雞堡+檸香雞腿堡+德克士雞塊+咔滋薯霸（中）+紫金QQ球+指定飲料3杯特價299元
2. 海陸三人優惠餐：雙層香酥脆雞堡+南洋炸雞卷+黃金龍蝦風味Q蝦堡+咔滋啃骨雞+咔滋洋蔥圈+紫金QQ球+指定飲料 3杯特價349元
3. 5塊炸雞桶分享餐：咔滋脆皮炸雞桶5塊（原味／四川椒麻）+咔滋香辣雞翅+指定飲料3杯特價399元

▲▼bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN推棒球應援優惠券。

bb.q CHICKEN至3月31日前也有「挺台灣！強棒出擊超值優惠」，棒球打氣餐內含去骨炸雞6塊、調味雞翅（2隻3節翅）與汽水1罐，加碼送「甜心QQ球」1份，特價299元。

還有「+1元多1件」、「買就送」與「超值加點」等優惠，其中平日（一至五）限定「去骨炸雞雙拼餐」享加1元多1份，現省586元，假日（六日）則推第2件半價；可樂、甜心QQ球、炸地瓜薯條等也同享+1元多1件。

此外，多款套餐組合，包括199元個人餐、328元升級版套餐，到3人共享的同樂餐969元都有。凡至bb.q CHICKEN 門市內用或外帶出示優惠券圖示即可享優惠，使用次數不限。

▲▼bb.q CHICKEN推棒球應援優惠。（圖／業者提供）

▲優惠券不限使用次數。※點圖放大

米其林餐廳「Ajimi」開價500萬頂讓

米其林餐廳「Ajimi」開價500萬頂讓

日本福岡米其林一星餐廳海外首家分店「Ajimi 割烹味美」2024年底登台，去年獲得台灣米其林指南入選餐廳，不過日前卻傳出頂讓消息，讓許多網友大感驚訝。

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

上海鄉村「承德本家」3/8開幕

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

哈根達斯聯名小熊維尼！推派對蛋糕、凍飲　冰淇淋限時買1送1

新加坡頂級冰品ICC插旗台北　全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」

新加坡頂級冰品ICC插旗台北　全球首賣「冰淇淋配薯條餅乾」

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

饗賓麻辣鍋吃到飽「小福利」宣布退場

