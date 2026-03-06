　
地方 地方焦點

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

▲台南市將於3月25日啟動「AI學習日」，市長黃偉哲前往新營國小與學生體驗AI圖像生成課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與均一平台教育基金會合作，將於3月25日正式啟動「台南市AI學習日」，預計全市超過150所國小、約3000名學童同步參與。市長黃偉哲6日上午前往新營國小，與學生一同體驗AI圖像生成課程，並宣布台南成為全台第一個全面推動AI素養教育的縣市，期盼讓孩子在AI時代具備關鍵能力。

黃偉哲表示，台南積極推動AI教育，讓科技融入日常教學，目前各校電腦教室已協助教師將AI應用結合課綱課程，透過邊緣運算技術進行AI圖像生成，不僅能即時與師生互動，也能降低雲端運算所需的大量能源消耗，兼顧科技學習與節能理念。

他也鼓勵各校培育「種子教師」，將AI教學經驗帶回校園推廣，讓AI教育逐步在各校擴散，未來也可評估設立AI學習中心，進一步與社區交流，讓科技教育向下扎根。

黃偉哲指出，台南學生在全國AI素養競賽表現亮眼，去年在總統盃AI素養爭霸賽中，國小偏鄉組、國小一般組、國中偏鄉組及國中一般組皆有優異成果，其中南化國中勇奪國中組總冠軍，左鎮國小更拿下國小組及全國總冠軍，展現台南教育的實力，也證明即使是小型學校，也能在全國舞台上脫穎而出。

台南市教育局表示，市府長期推動數位科技融入差異化教學，希望透過科技真正協助孩子適性發展。本次AI課程不僅介紹AI原理，也納入媒體識讀與倫理教育，培養學生辨識資訊、理解科技影響的能力，讓孩子不只是被動的AI使用者，而是能運用AI解決生活問題的創造者。

教育局說明，此次透過與均一平台教育基金會深度合作，導入「問、用、管、造」四大AI核心能力，並首創「線上講師×班級公播」連線教學模式，透過視訊授課突破城鄉限制，讓每位學生都能接觸優質AI教育資源。此模式也與由Code.org主辦、微軟與亞馬遜等科技企業推動的國際「Hour of AI」運動接軌。

均一平台教育基金會指出，台南市以全市規模推動「Hour of AI」模式，是AI素養教育規模化的重要示範，也呼應中央推動AI教育政策，期待未來能擴展到更多縣市，讓台灣每個孩子都能在AI時代具備競爭力。

活動由新營國小校長曹欽瑋介紹課程內容，隨後由主任莊蕙元帶領學生使用均一平台開發的「Active AI」教學工具，以台南在地文化為主題進行AI創作。學生們發揮創意，讓「孔子在台南孔廟教小朋友寫程式」、「劍獅騎單車經過林百貨」等奇幻場景出現在螢幕上，同時也透過觀察AI生成圖像可能出現的性別或膚色刻板印象，培養批判思考能力。

今日活動包括市議員蔡育輝出席，立委陳亭妃、林俊憲、謝龍介及多位議員服務處也派代表到場支持，共同見證台南AI教育的重要里程碑。

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

