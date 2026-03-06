選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

▲陳彥廷。（圖／翻攝自Facebook／陳彥廷）

記者郭運興／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，超級素人陳彥廷爆冷擊敗黨主席黃國昌四金釵之一的周曉芸，小草更幽默封他為「超素仔」。對此，陳彥廷5日貼出家樂福制服照表示，前幾天正式從家樂福離職了，待了15年，有一點捨不得。不過既然選擇了要選舉，就要全身心認真投入，才是一個及格的參選人，自己會持續拜訪在地的朋友們，也希望大家不要嫌棄他不太會聊天。

陳彥廷貼出照片表示，前幾天正式從家樂福離職了，待了15年，有一點捨不得。不過既然選擇了要選舉，就要全身心認真投入，才是一個及格的參選人。

陳彥廷表示，自己在家樂福的這15年，認識了很多客人，平常還會加line下班聊天，他們就像朋友，讓自己在規律的生活裡有機會接觸到各式各樣的話題。正式提名後，也有很多客人傳訊息來關心，真的非常感謝大家。

陳彥廷提到，離職的隔天，自己就馬上開始拜訪里長，雖然自己還很憨慢講話，但謝謝里長都很疼他，願意跟他聊天，幫他加油。

陳彥廷強調，自己會持續拜訪在地的朋友們，也希望大家不要嫌棄他不太會聊天。

該貼文吸引近8千人按讚，同黨新北議員陳世軒留言力挺「下定了決心，就全力以赴，我們一起加油」、新竹市副市長邱臣遠也留言「陳彥廷加油！用15年服務業的紮實經驗參與政治、服務人民，相信三蘆地區會有您的努力變得夠好」、前民進黨議員王浩宇則鼓勵「如果真的想為社會服務，加油」。

▼陳彥廷辭職家樂福工作。（圖／翻攝自Facebook／陳彥廷）