酸「詐騙王國開玩笑」　台南女仍成人頭戶！代價要關4個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年7月間將自己的銀行帳戶提款卡及密碼，交給詐騙集團成員使用，導致4人被騙，共計損失9萬4164元。小芸雖然曾在通訊軟體訊息中質疑詐團，「詐騙王國，開玩笑」，但台南地院法官日前審理之後，仍認定她觸法，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處她有期徒刑4個月，併科罰金1萬元。

▲小芸上網尋找借貸管道，卻踏入詐團陷阱，銀行帳戶還淪為犯罪利用工具。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2025年7月間透過超商服務，將自己名下的銀行帳戶提款卡寄給詐團，接著用LINE告知密碼；該詐團取得帳戶之後，隨即使用話術誘騙4名受害者，成功得手9萬4164元贓款。

其中3名受害者發現異狀，決定報警提告。小芸落網之後，辯稱她是在抖音看到借貸影片，才會加對方LINE好友並開始詢問，對方說要寄送帳戶給公司做查核，當時就有點起疑心，擔心被詐騙。

此外，小芸還出示她與「借貸人員」的對話紀錄，她曾傳送「詐騙王國，開玩笑」、「那個提款卡會還我嗎」、「因為很多人都說融資不用拿」、「怕被詐騙帳戶」等訊息。但檢方認為，小芸明知交出帳戶可能會成為詐團利用的工具，起了疑心之後仍決定將提款卡寄出，顯然已經觸犯幫助詐欺取財等相關罪嫌，訊後依法將她起訴。

台南地院法官表示，小芸想透過網路貸款，卻沒有審慎思慮，反而輕率提供銀行帳戶提款卡及密碼給他人使用，結果淪為詐團的工具，考量到她終於在法院審理程序期間坦承犯行，但至今未能與受害者達成調解或賠償損害，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處她有期徒刑4個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。