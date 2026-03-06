　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部5日公開美軍轟炸伊朗無人機母艦的32秒影片，可見無人機母艦遇襲之後起火燃燒。

CNN、Navy Times報導，美軍中央司令部把這段畫面公布在社群平台X上，但並未透露這起攻擊事件發生的確切地點。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲美軍公布轟炸伊朗無人機母艦的影片。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）5日表示，美國已擊沉或摧毀30多艘船艦，「就在幾個小時之前，我們打擊一艘伊朗無人機母艦，大小與二戰時期航空母艦相當，就在我們說話的此刻，它正在燃燒」。

古柏還說，美國作戰力量持續增強，過去72小時這段期間，美國轟炸機襲擊伊朗境內近200個目標，包括德黑蘭周邊地區，在此之際，伊朗作戰力量則有所下降。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」
陳傑憲預賽受傷無法換人！　WBC規定曝光
陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你輸多少」瞬間暴怒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

26樓遇上暴風雨！印尼洗窗工被拋飛　「反覆撞牆」高空中身亡

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

川普預告「重頭戲」即將登場！美防長放話：戰鬥才剛開始

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

美眾院也挺川普「對伊朗動武」！　否決戰爭權力法案

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

小飛機剛起飛就故障　緊急返航「機身直插進民宅」3人受傷畫面曝

中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

日本電車痴漢躲刑責出新招　「隔空性騷」直擊影片曝光

26樓遇上暴風雨！印尼洗窗工被拋飛　「反覆撞牆」高空中身亡

川普政府擬主導全球AI晶片！推「購買審查制」　買輝達要美國點頭

伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

川普預告「重頭戲」即將登場！美防長放話：戰鬥才剛開始

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

美眾院也挺川普「對伊朗動武」！　否決戰爭權力法案

《苦盡柑來》女星日本旅遊骨折！骨頭碎裂「腳踝大小骨全斷」　傷照曝

山本由伸先發台日戰！美博彩公司賠率一面倒：首戰沒那麼重要

日船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」　日外相：2日人遭伊朗拘禁

澳洲隊7上7下後開反攻　米德炸裂三分砲幫助球隊逆轉超前

WBC守護神成隱憂？　日本球評：若打進決賽恐需大谷登板關門

嗆警「你馬上給我敬禮」　醉男被判拘役30日

台中交易年蒸發1.2萬棟　房價正式定錨「345」

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！還有最新花況一次看

林襄東京WBC應援中華隊　規劃好行程「準備秘密幸運物」

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

國際熱門新聞

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

中東戰火燒壞美股　大跌近800點

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

台灣遭澳3:0完封　韓媒嘲笑：台灣太自滿！

憂美潛艦再度攻擊　斯里蘭卡接管伊朗軍艦

川普開除國土安全部長　任命共和黨參議員接任

以色列總參謀長：對伊朗戰爭進入下一階段

彭博：美擬「晶片新規」：買輝達需批准　劍指AI守門人

川普又贏！　美參議院「47：53票」否決伊朗戰爭權力決議

更多熱門

相關新聞

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

美伊戰火恐影響台海？　蔡正元曝中國盤算：蓄積實力一舉武統台灣

國民黨前立委蔡正元今（6日）在社群平台表示，川普透過打擊中國的朋友委內瑞拉國和伊朗，藉此剷除及鎮懾企圖靠「親中」來「反美」的政權。他認為，習近平現在盤算的是，蓄積實力一舉武力統一台灣，以此在一夕之間收回受損的國際聲望，讓美國臉上無光。

空襲伊朗　川普預告「重頭戲」將登場

空襲伊朗　川普預告「重頭戲」將登場

清明掃墓防火升級南消六甲消防出動無人機巡查公墓

清明掃墓防火升級南消六甲消防出動無人機巡查公墓

美眾院也挺川普「對伊朗動武」

美眾院也挺川普「對伊朗動武」

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

關鍵字：

美軍伊朗無人機中東

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面