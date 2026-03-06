伊朗無人機母艦遭美軍轟炸！　32秒畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美軍中央司令部5日公開美軍轟炸伊朗無人機母艦的32秒影片，可見無人機母艦遇襲之後起火燃燒。

CNN、Navy Times報導，美軍中央司令部把這段畫面公布在社群平台X上，但並未透露這起攻擊事件發生的確切地點。

▲美軍公布轟炸伊朗無人機母艦的影片。（圖／翻攝自X@CENTCOM）

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）5日表示，美國已擊沉或摧毀30多艘船艦，「就在幾個小時之前，我們打擊一艘伊朗無人機母艦，大小與二戰時期航空母艦相當，就在我們說話的此刻，它正在燃燒」。

古柏還說，美國作戰力量持續增強，過去72小時這段期間，美國轟炸機襲擊伊朗境內近200個目標，包括德黑蘭周邊地區，在此之際，伊朗作戰力量則有所下降。