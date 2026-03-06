快訊／國民黨台中黨部死亡連署案宣判　總幹事等34人全部有罪

▲伍康龍（右）、陳劍峰（左）今日到庭聽判，2人均獲緩刑5年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

國民黨台中黨部去年爆出死亡連署醜聞，台中地方法院今（6日）依個資法將34名被告判刑，其中，總幹事伍康龍2罪被判1年8月與3月徒刑，書記長陳劍鋒2罪被判處1年6月與3月徒刑，2人均褫奪公權2年，緩刑5年。其餘被告僅有第10區黨部副執行長周岳平、第4組總幹事買志勇各判9月與1年徒刑，均未獲緩刑。

檢方本來依個資法、偽造文書起訴34人，其中伍康龍、陳劍鋒、姜姓秘書、王姓黨工還遭起訴選罷法。但是今日地院宣判時，僅認34名被告涉犯個資法。

本案為居主導角色的重要幹部如伍康龍、陳劍鋒均親自到庭聽判，庭後拒絕受訪，僅說不會上訴，但是不曉得檢方會不會上訴，尊重司法。

伍康龍被判個資法2罪1年8月與3月徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，需支付公庫30萬與法治教育2場；陳劍鋒被判個資法2罪1年6月與3月徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，需支付公庫25萬與法治教育2場。其餘被告從3月至1年2月左右不等刑期，大多獲得緩刑與易科罰金，僅有黃復興黨部志工周岳平與買志勇未獲得緩刑，各判9月與1年刑期。

中檢調查，國民黨台中黨部2025年1月下旬開會，決定針對大罷免進行反制，對民進黨籍立委蔡其昌、何欣純發起罷免，由總幹事伍康龍擔任總負責人，書記長陳劍鋒協助推動，應罷免蔡其昌提議人數應達到2235人、罷免何欣純提議人數應達到3297人，為求迅速，伍康龍決定以抄寫黨員名冊方式進行。

依照中檢統計，國民黨台中黨部總計有34人參與其中，包含各區黨部執行長、副執行長或是專員、秘書、黨工等人，送件、補件均有抄寫偽造名冊情事，每人偽造數量約在百件上下，總計達到4258件。

中檢認為，伍康龍、陳劍鋒2人擔任國民黨台中市黨部高層幹部，居於謀劃、指揮之主導地位，本案犯行之嚴重性已如前述度，對於民主制度之破壞程度不容小覷，且渠等事後均有刪除案關對話紀錄之滅證行為，到案之初亦未坦承，惟其等於偵查終結之前終能坦認犯行，建請法院綜合請考量上情，從重量刑，以儆效尤。