脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

▲縣警局邀請專業專業彩妝師與女警分享日常妝容與色彩搭配技巧。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

迎接三八國際婦女節，屏東縣政府警察局特別舉辦溫馨慶祝活動，向長年在第一線守護治安與交通的女性警察致敬。活動除由局長甘炎民致贈每位女警專業眼影彩妝禮盒外，更邀請專業彩妝師到場示範教學，分享日常妝容與色彩搭配技巧。平日嚴肅的警局在輕鬆互動中洋溢溫暖氣氛，也讓女警在忙碌勤務之外，展現自信與亮麗風采，感受社會各界的關懷與肯定。

甘炎民局長感性表示：「屏東的陽光充滿熱情，而我們女警在第一線維護治安與交通的表現，同樣充滿著熱忱與活力。在以男性為主的警政體系中，女性同仁以其細膩、柔和的特質，往往能更有效地安撫民眾情緒、圓滿處理案件。這次非常感謝寶盛化妝品企業董事長許益齊的慷慨贊助，希望透過彩妝禮盒與專業教學，讓女警同仁在脫下制服或執勤之餘，都能展現專屬的自信與美麗，用好心情迎接每一天的挑戰。」

本次活動的最大亮點，在於特別邀請專業彩妝師蒞臨現場，針對眼影色彩搭配與日常妝容技巧進行實地示範教學。彩妝師透過簡單易懂的步驟，指導女警們如何快速打造出兼具專業精神與親和力的好氣色妝容。參與的女性同仁互動熱烈，紛紛表示這份禮物「既實用又貼心」，不僅學到為自己增添自信的技巧，更深刻感受到警察局與社會各界對女警的重視與關懷。

贊助此次活動的寶盛化妝品企業董事長許益齊也強調，社會的安定有賴警察同仁的守護，尤其敬佩女警們日夜顛倒維護治安的無私奉獻，期盼能透過這份心意，為國境之南的警花們增添更多溫暖與自信。

屏東縣政府警察局表示，未來將持續推動職場性別平權，致力打造更友善、溫馨的辦公環境，讓每一位在警局服務的同仁都能無後顧之憂地發揮所長，繼續為屏東縣民提供最優質的服務，共創安居樂業的幸福城市。