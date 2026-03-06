　
地方焦點

迎接婦女節　黃偉哲贈火鶴花「乎好」祝福女性健康快樂

▲婦女節前夕，台南市長黃偉哲於市政中心贈送火鶴花給女性民眾，表達祝福與敬意。（記者林東良翻攝，下同）

▲婦女節前夕，台南市長黃偉哲於市政中心贈送火鶴花給女性民眾，表達祝福與敬意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

3月8日國際婦女節即將到來，台南市長黃偉哲提前在6日分別於民治與永華市政中心，贈送火鶴花給前來洽公的女性民眾，向在家庭、職場與社會各領域努力付出的女性朋友表達敬意與祝福，也提前祝賀全市婦女朋友婦女節快樂。

黃偉哲表示，國際婦女節是屬於所有女性的重要日子，感謝女性在家庭、生活、工作與社群中長期付出與努力，展現堅強的毅力與耐力，並在各個領域深耕、發光發熱。正因為女性的力量，讓社會得以穩定發展並持續向前。

▲婦女節前夕，台南市長黃偉哲於市政中心贈送火鶴花給女性民眾，表達祝福與敬意。（記者林東良翻攝，下同）

在婦女節前夕，黃偉哲特別親自到民治與永華兩地市政中心，將台南在地農民栽培的火鶴花送給前來洽公的女性市民。市府表示，除了向女性表達祝福與感謝，也藉此行動支持台南在地農業。

黃偉哲指出，火鶴花在台語中有「乎好」的諧音，象徵祝福與好運，因此藉由贈花向女性朋友送上「攏乎好」的祝福，希望大家在忙碌生活之餘，也能多關心自己、照顧健康，快樂過生活。

▲婦女節前夕，台南市長黃偉哲於市政中心贈送火鶴花給女性民眾，表達祝福與敬意。（記者林東良翻攝，下同）

送花活動現場氣氛溫馨熱絡，不少女性民眾在收到市長贈送的火鶴花後，紛紛表達驚喜與感謝，也把握機會與市長合影留念，留下婦女節前夕的溫馨畫面。黃偉哲也祝福婦女朋友們在生活與工作之餘，記得對自己好一點、愛自己多一點，保持健康與好心情，讓每一天都過得充實而快樂。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南戶外直播WBC首戰黃偉哲率民眾熱血應援Team Taiwan

台南戶外直播WBC首戰黃偉哲率民眾熱血應援Team Taiwan

「2026世界棒球經典賽（WBC）」C組預賽5日起至8日在日本東京巨蛋登場，台灣隊首戰對上澳洲隊，為讓無法親赴日本觀賽的球迷也能一起為台灣隊加油，台南市政府特別在永華市政中心西側廣場及新營南瀛綠都心公園舉辦戶外直播派對，透過大螢幕轉播賽事，吸引不少民眾到場熱情應援。

AI科技領航生活素養扎根黃偉哲宣布台南教育新藍圖

AI科技領航生活素養扎根黃偉哲宣布台南教育新藍圖

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

國際婦女節前夕座談　侯友宜肯定女性公共參與力量

重現聯合國HeForShe運動！　范雲號召各界男性領袖共同推動平權

重現聯合國HeForShe運動！　范雲號召各界男性領袖共同推動平權

性平三法修法滿2年　民團揭實務三大困境

性平三法修法滿2年　民團揭實務三大困境

