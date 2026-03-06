迎接婦女節　黃偉哲贈火鶴花「乎好」祝福女性健康快樂

▲婦女節前夕，台南市長黃偉哲於市政中心贈送火鶴花給女性民眾，表達祝福與敬意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

3月8日國際婦女節即將到來，台南市長黃偉哲提前在6日分別於民治與永華市政中心，贈送火鶴花給前來洽公的女性民眾，向在家庭、職場與社會各領域努力付出的女性朋友表達敬意與祝福，也提前祝賀全市婦女朋友婦女節快樂。

黃偉哲表示，國際婦女節是屬於所有女性的重要日子，感謝女性在家庭、生活、工作與社群中長期付出與努力，展現堅強的毅力與耐力，並在各個領域深耕、發光發熱。正因為女性的力量，讓社會得以穩定發展並持續向前。

在婦女節前夕，黃偉哲特別親自到民治與永華兩地市政中心，將台南在地農民栽培的火鶴花送給前來洽公的女性市民。市府表示，除了向女性表達祝福與感謝，也藉此行動支持台南在地農業。

黃偉哲指出，火鶴花在台語中有「乎好」的諧音，象徵祝福與好運，因此藉由贈花向女性朋友送上「攏乎好」的祝福，希望大家在忙碌生活之餘，也能多關心自己、照顧健康，快樂過生活。

送花活動現場氣氛溫馨熱絡，不少女性民眾在收到市長贈送的火鶴花後，紛紛表達驚喜與感謝，也把握機會與市長合影留念，留下婦女節前夕的溫馨畫面。黃偉哲也祝福婦女朋友們在生活與工作之餘，記得對自己好一點、愛自己多一點，保持健康與好心情，讓每一天都過得充實而快樂。