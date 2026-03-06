軍購特別條例各版本今付委　卓榮泰重申：院版才是經專業評估的

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出1.25兆軍購特別條例後，遭藍白在野黨擱置，如今在民眾黨、國民黨接續提出黨團版本後，3個版本預計將在今（6日）付委。民眾黨版規模降到4000億、國民黨則是3800億+N，對此，行政院長卓榮泰今赴立法院備詢前受訪僅重申，「院版的才是經過專業的評估跟審慎計算出來的」。

行政院會去年11月27日通過強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，一路在立法院程序委員會被藍白聯手封殺，直到在本會期開議後，2月24日協商通過，各黨團同意行政院版國防特別條例草案及尚未提出的相關特別條例草案，都列入3月6日院會報告事項中，並交外交及國防、財政兩委員會與民眾黨團版國防特別條例草案併案審查，均不提出復議。

民眾黨提出的軍購特別條例版本，預算規模總金額從1.25兆降到4000億，強調監督機制並行，預算採1年1期方式編列，且需來立法院專案報告。

國民黨版本，編列預算總額上限3800億，考量未來尚未決定的對台軍售案，項目及具體金額難以確定，為符合預算法及法律明確性，不宜於本特別條例中空白立法，但為確保國家安全及國防需要，本條例授權得另制定「強化國防及對美軍事採購第二階段特別條例」以為因應。