嘉義大同國小校長楊宗明化身「婚禮歌手」　紅包捐校務基金　

▲▼ 嘉義市大同國小校長楊宗明化身婚禮歌手，收入捐校務基金照顧學童。（圖／翻攝楊宗明臉書）

記者翁伊森／嘉義報導



在嘉義市大同國小的校園裡，除了朗朗讀書聲，近來更傳出一段溫馨感人的佳話。一向平易近人、多才多藝的大同國小校長楊宗明，日前受邀出席校內老師的婚禮並獻唱，事後將新人執意致贈的紅包謝禮，全數捐入學校校務基金。這份「無價」的歌聲祝福，不僅見證了同仁的幸福，更化作實質的愛心，回饋給全校師生。

楊宗明校長在教育界以深耕藝術與人文教育著稱，公餘之暇更熱愛歌唱。他渾厚的嗓音與誠摯的情感，常使他成為職員婚宴、喜慶及重大場合爭相邀請的「重量級嘉賓」。楊校長表示，能參與同仁人生最重要的時刻，用歌聲送上祝福，是他作為校長感到最幸福的事。

日前，校內老師步入禮堂，楊校長受邀登台高歌兩曲，台下掌聲雷動。開學後，新郎感念校長的祝福，特地送上紅包表達謝意。楊宗明當下表示，能為同仁祝福純屬「無料（免費）」且樂在其中，但在新郎執意感謝的盛情下，雙方達成了一個最美的共識：將這份意外的驚喜捐給學校。

「這兩首歌的價值，因為分享而變成了無價。」楊宗明校長決定將這筆紅包款項全數併入校務基金。他感性地說，婚禮的喜氣不應只停留在宴席間，透過捐款，這份幸福可以傳遞給校園裡的每一個孩子。這不僅是一筆捐款，更是一場關於「感恩與分享」的身教示範。