社會 社會焦點 保障人權

整個人黏馬桶上！畢旅吃生蠔6人疑中毒　網質疑：一顆15元也敢吃

▲衛生局到恆春某餐廳稽查。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

▲衛生局到恆春某餐廳稽查。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

台北市某高中學生3日前往墾丁畢業旅行，在墾丁大街某海鮮餐廳食用生蠔後，傳出疑似食物中毒事件。一行7人共食8顆生蠔，其中6人於當晚陸續出現高燒、上吐下瀉及腹部絞痛等症狀，引發學生與家長關切。屏東縣衛生局5日接獲通報後，已立即啟動疑似食品中毒調查，派員前往餐廳進行行政調查、疫調及環境檢體採樣，後續將依檢驗與疫調結果綜合判定，並依法處理。

▲衛生局到恆春某餐廳稽查。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

有網友在社群平台發文指出，某高中3月3日到墾丁進行畢業旅行，晚間在墾丁大街某海鮮餐廳用餐，其中有學生購買8顆售價120元的生蠔與同學分食。不料當晚返宿後，其中6名學生陸續出現高燒不退、上吐下瀉與腹部絞痛等不適症狀，懷疑與當晚食用的生蠔有關。貼文曝光後，不少網友留言回應，有同學表示「吃了4顆後48小時內上吐下瀉發燒，幾乎整個人都黏在馬桶上」，也有人質疑「一顆15元的生蠔也敢吃？」相關討論在網路上引起關注。

屏東縣衛生局表示，截至目前為止尚未接獲醫療機構通報疑似食品中毒案件，但為釐清案情，衛生局在5日接獲通報後已立即啟動疑似食品中毒調查機制，派員前往涉嫌餐飲場所進行行政調查，並展開流行病學調查及環境檢體採樣，以釐清是否與食材或處理過程有關。後續將依檢體檢驗結果及疫調資料進行綜合判定，若確認違反相關規定，將依《食品安全衛生管理法》辦理裁處。

衛生局也提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都應注意餐飲場所衛生狀況，盡量避免食用未充分加熱的生食，食材應確實煮熟並儘速食用，並落實「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」五要原則，以降低食品中毒風險。

03/04 全台詐欺最新數據

快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

