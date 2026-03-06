藍營軍購一天三變「突增300億」　綠黨團：一變再變如市場喊價

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團昨敲定推出鄭麗文版本「3800億」軍購條例，然而，該草案內容來自黨中央所主導，金額與藍委徐巧芯草擬的8100億或議員凌濤呼籲的9000億相差甚遠，內部會議引起多位藍委不滿。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（6日）表示，國民黨很多立委認為對美採購還是要6000億到8000億，那這個3800億，為什麼只給一半？且版本一變再變、市場喊價，希望在野黨可以再多考量。

對於國民黨軍購版本一變再變，莊瑞雄表示，國人看到國民黨演了一齣荒唐劇，一日三市，早上3500億、下午3800億，還有3500+n、3800+n得說法，這次條例要審查，不用在程序委員會擋9次，樂於見到國民黨、民眾黨這次轉彎願意審軍購，國防戰力提升是國人期待，國家是自己的，各黨不能置外。

莊瑞雄指出，但國民黨提出的條例版本很多矛盾的地方，國防戰力提升要整體規劃，但在野黨切割了，對美部分可以答應，去年12月通知台灣的8項、3500億放行，但國防部的條例是針對中國對台封鎖、戰爭風險，確保國安是整體規劃。

莊瑞雄質疑，國民黨的版本早上3500億、下午變3800億，像是切蛋糕一塊塊切，行政院要蓋房子，在野黨說預算先讓你蓋第一間，對國防戰力提升莫名其妙。國民黨很多立委認為對美採購還是要6000億到8000億，那這個3800億，為什麼只給一半？

莊瑞雄強調，軍事採購是國防整體戰力規劃，主要武器採購、戰力提升，不只對美，還有國防自主，比如說火砲、很多系統，不是只有向美國採購，還有人員訓練、戰備物資，這些國民黨都沒列入，只有對美採購，對於國防自主、商購、委製部分，要委託中科院、漢翔的自主供應鏈，國民黨都切掉。

莊瑞雄指出，行政院版本講得非常清楚，非紅供應鏈，為了建立國防自主、自己發展、降低對中國的依賴，畢竟最大威脅來自中國，但國民黨3500、3800、又+N，這300億怎麼來的？N又是什麼？這條例很明顯只是市場喊價，國防戰力提升韌性建立，國人期待國民黨可以多思考。

媒體詢問，國民黨是否提出北京要的版本？莊瑞雄坦言，不敢揣測是不是北京要求，但國防提升、不對稱戰力，天弓飛彈等等，這些重不重要？朝野政黨捫心自問好好想想，商購、國防自主預算不給，誰最開心？當然是北京。

民眾黨提案先去簽發價書，莊瑞雄表示，不曉得國民黨態度，但在野黨的版本來看，對整個國防戰力提升發展不對稱，國防部說明很清楚，要拖延軍購不用那麼多理由，發價書部分，民進黨版本當然有列入採購，但在野黨不能只挑這個部分。這次國防戰力提升不只有發價書，台灣也有對美國提需求，美國國安部門審核完通知國會，審的過程也不是台灣要什麼美國就會給。

莊瑞雄指出，美國也會審查，例如台灣如果說要核子彈，很厲害，但美國就不會賣啊，f35也很厲害，但美國也不賣啊，發展不對稱武力是整套的，在野黨不要認為，只有美國發價書就只建置這個部分，涉及生產線跟供應鏈，發價書不會一次到位，但要展現自我防衛決心，美國會看預算準備了沒，才有後面程序，在野黨很可惜啦，太多政治攻防，國家戰力提升不該耗費在攻防中、拖延整體戰力。

