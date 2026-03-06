清明掃墓防火升級　南消六甲消防出動無人機巡查公墓防範火警

▲清明節將至，南消二大隊六甲消防分隊前往六甲區第一公墓進行防火宣導與現地勘察。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



清明節將至，掃墓祭祖活動逐漸增加，為防範公墓火災發生，台南市消防局第二大隊六甲消防分隊5日下午會同六甲區公所，前往六甲區第一公墓進行防火宣導與實地勘察，並運用無人機科技進行空中巡查與蒐證，強化公墓火災預防工作，期望透過科技輔助與宣導並行，有效降低清明期間火災發生風險。

六甲消防分隊指出，每逢清明掃墓期間，民眾焚燒雜草、金紙或施放爆竹煙火等行為，若稍有不慎，極易引發公墓火警。為此，消防人員除加強巡查外，也積極向前來掃墓的民眾宣導清明防火觀念，呼籲遵守「四不一要」原則，也就是「不燒雜草、不燒金紙、不亂丟菸蒂、不燃放爆竹煙火，垃圾要帶走」，以降低火災發生的可能性。

此次行動也導入無人機科技協助巡查，消防人員利用無人機從高空俯瞰公墓區域，不僅可即時掌握現場掃墓情形，也能針對偏遠或視線死角進行巡邏與蒐證。六甲消防分隊表示，清明掃墓高峰期間將不定時派遣無人機巡邏攝影，若發現違規用火情形，將立即通報並加強勸導，期望藉由科技設備提升巡查效率，進一步降低火災發生率。

此外，六甲消防分隊也在公墓周邊設置防火宣導布條，提醒民眾注意用火安全，同時與當地里長合作，不定期透過廣播宣導防火觀念，希望透過多元方式加強宣導，讓民眾在慎終追遠的同時，也能兼顧環境保護與公共安全，共同打造安全、環保的祭祖環境。

台南市長黃偉哲表示，清明節是民眾慎終追遠的重要日子，但在祭拜祖先之際，也應重視火災預防工作，呼籲民眾務必遵守「四不一要」原則，減少火源與燃燒行為，避免引發火警，減輕消防人員救災壓力。

消防局長楊宗林也提醒，掃墓祭祖時務必提高警覺，隨時留意用火安全，並在離開前確認火源完全熄滅，落實各項防火措施，將火災消滅於萌芽階段，讓大家度過一個溫馨、平安、零火災的清明節。

消防局第二大隊大隊長王騰毅則指出，預防公墓火警最重要的仍是民眾的自主管理與配合，透過持續宣導與科技輔助雙管齊下，希望讓清明祭祖既能表達對祖先的敬意，也能兼顧環境保護與公共安全，讓掃墓活動更加安全有序。