　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

清明掃墓防火升級　南消六甲消防出動無人機巡查公墓防範火警

▲清明節將至，南消二大隊六甲消防分隊前往六甲區第一公墓進行防火宣導與現地勘察。（記者林東良翻攝，下同）

▲清明節將至，南消二大隊六甲消防分隊前往六甲區第一公墓進行防火宣導與現地勘察。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


清明節將至，掃墓祭祖活動逐漸增加，為防範公墓火災發生，台南市消防局第二大隊六甲消防分隊5日下午會同六甲區公所，前往六甲區第一公墓進行防火宣導與實地勘察，並運用無人機科技進行空中巡查與蒐證，強化公墓火災預防工作，期望透過科技輔助與宣導並行，有效降低清明期間火災發生風險。

▲清明節將至，南消二大隊六甲消防分隊前往六甲區第一公墓進行防火宣導與現地勘察。（記者林東良翻攝，下同）

六甲消防分隊指出，每逢清明掃墓期間，民眾焚燒雜草、金紙或施放爆竹煙火等行為，若稍有不慎，極易引發公墓火警。為此，消防人員除加強巡查外，也積極向前來掃墓的民眾宣導清明防火觀念，呼籲遵守「四不一要」原則，也就是「不燒雜草、不燒金紙、不亂丟菸蒂、不燃放爆竹煙火，垃圾要帶走」，以降低火災發生的可能性。

此次行動也導入無人機科技協助巡查，消防人員利用無人機從高空俯瞰公墓區域，不僅可即時掌握現場掃墓情形，也能針對偏遠或視線死角進行巡邏與蒐證。六甲消防分隊表示，清明掃墓高峰期間將不定時派遣無人機巡邏攝影，若發現違規用火情形，將立即通報並加強勸導，期望藉由科技設備提升巡查效率，進一步降低火災發生率。

▲清明節將至，南消二大隊六甲消防分隊前往六甲區第一公墓進行防火宣導與現地勘察。（記者林東良翻攝，下同）

此外，六甲消防分隊也在公墓周邊設置防火宣導布條，提醒民眾注意用火安全，同時與當地里長合作，不定期透過廣播宣導防火觀念，希望透過多元方式加強宣導，讓民眾在慎終追遠的同時，也能兼顧環境保護與公共安全，共同打造安全、環保的祭祖環境。

台南市長黃偉哲表示，清明節是民眾慎終追遠的重要日子，但在祭拜祖先之際，也應重視火災預防工作，呼籲民眾務必遵守「四不一要」原則，減少火源與燃燒行為，避免引發火警，減輕消防人員救災壓力。

消防局長楊宗林也提醒，掃墓祭祖時務必提高警覺，隨時留意用火安全，並在離開前確認火源完全熄滅，落實各項防火措施，將火災消滅於萌芽階段，讓大家度過一個溫馨、平安、零火災的清明節。

▲清明節將至，南消二大隊六甲消防分隊前往六甲區第一公墓進行防火宣導與現地勘察。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊大隊長王騰毅則指出，預防公墓火警最重要的仍是民眾的自主管理與配合，透過持續宣導與科技輔助雙管齊下，希望讓清明祭祖既能表達對祖先的敬意，也能兼顧環境保護與公共安全，讓掃墓活動更加安全有序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部：國訓、運科皆查無
快訊／國民黨台中黨部　總幹事等34人全判有罪
日本今對中華隊「終結者」人選不明？　歷屆經驗回顧
館長不認罪！　氣炸要求傳喚賴清德
生蠔8顆120元！　畢旅學生墾丁大街上吐下瀉
趙心妍胸長腫塊9年！　6年未回診「已大到肉眼可見」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

嘉義大同國小校長楊宗明化身「婚禮歌手」　紅包捐校務基金　

迎接婦女節　黃偉哲贈火鶴花「乎好」祝福女性健康快樂

清明掃墓防火升級　南消六甲消防出動無人機巡查公墓防範火警

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

3歲童手指卡洞洞尺爆哭！父急抱衝派出所　基隆警剪開解危

萬里候車亭驚見迷航大水薙鳥　新北動保處救援照護後順利野放

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

嘉義大同國小校長楊宗明化身「婚禮歌手」　紅包捐校務基金　

迎接婦女節　黃偉哲贈火鶴花「乎好」祝福女性健康快樂

清明掃墓防火升級　南消六甲消防出動無人機巡查公墓防範火警

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

3歲童手指卡洞洞尺爆哭！父急抱衝派出所　基隆警剪開解危

萬里候車亭驚見迷航大水薙鳥　新北動保處救援照護後順利野放

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

嘉義18歲男睡未成年姊妹！2女「全染梅毒」母崩潰報警　判決出爐

藍營軍購一天三變「突增300億」　綠黨團：一變再變如市場喊價

中選會人事案卡關恐牽連立委資格？　民眾黨團：資格毋庸置疑

快訊／網友稱前職員炫「助澳情蒐擊敗台灣」　運動部澄清：國訓、運科皆查無此人

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

小甜甜布蘭妮酒駕崩潰大哭！　經紀人受夠怒轟：完全不可原諒

批川普政府濫權！美國24州「聯合提告」要求退還　10%關稅陷法律戰

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

史無前例！　路透：傳美財政部計畫「操盤」原油期貨抑制油價

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

地方熱門新聞

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

金門警車知法犯法「逆向違停」

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

中東戰事升溫　蘇俊賓諭燃煤備用電力配套提前部署

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

金門地檢署開課守護生命防再犯

漫步淡水、三芝粉色花海　走讀農再社區品味在地好物

更多熱門

相關新聞

美軍擬向烏克蘭採購「防空無人機」

美軍擬向烏克蘭採購「防空無人機」

《金融時報》引述烏克蘭業界人士說法報導，五角大廈與至少一個波斯灣國家，正在洽談採購烏克蘭的防空無人機，透過更低成本，抵禦伊朗無人機的攻擊。

即／高雄吊車施工又闖禍　扯斷電線起火害跳電

即／高雄吊車施工又闖禍　扯斷電線起火害跳電

最懂伊朗無人機　澤倫斯基指示支援中東

最懂伊朗無人機　澤倫斯基指示支援中東

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

伊朗「無人機大軍」曝光　藏身地下設施

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

今年國道已24起火燒邊坡　31路段清明掃墓警戒

關鍵字：

清明掃墓防火南消無人機火警

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

上車囉！　專家揭「台積電」可買價位

明起北東「雨連下9天」　未來一周3波冷空氣接力

小甜甜布蘭妮酒駕遭逮！

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面