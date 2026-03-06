男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪





▲男子擄走紅鶴虐待。（圖／翻攝自拉斯維加斯警局LVMPD）

記者李振慧／綜合報導

一名來自加拿大的男遊客在美國拉斯維加斯度假時，擅自闖進飯店紅鶴棲息區中偷走一隻動物，並帶回房間內，掐住紅鶴脖子進行許多虐待行為，被控4項重罪虐待動物的指控。

男子闖進飯店紅鶴棲地 粗暴帶走動物虐待

來自加拿大安大略省的33歲男子費爾巴恩(Mitchell Fairbarn)，3日入住拉斯維加斯火鶴飯店(Flamingo hotel)時，擅自闖進飯店內紅鶴棲息的圍欄中，偷走一隻叫做Peachy的智利紅鶴，並帶回房間中。

飯店監視器拍到，費爾巴恩凌晨5時闖入圍欄試圖捕捉Peachy，過程中還傷害到其他動物，後來粗暴抓著Peachy的脖子和腿搭乘電梯，回到房間中。

紅鶴翅膀被硬扯下 男子手機拍虐待畫面

費爾巴恩被捕後告訴警方，從小在農場長大的他，看到一隻紅鶴遇到困難，雖然知道附近有許多警告標誌，他還是闖進圍欄中，試圖把一隻紅鶴的翅膀「歸回原位」。

警方在費爾巴恩手機中發現多支虐待紅鶴的影片。動物管理部門表示，紅鶴Peachy的翅膀被人硬扯了下來導致流血受傷，需要手術縫針，園區內還有另外2隻紅鶴也在費爾巴恩闖入時受傷，需要接受治療。

費爾巴恩因為虐待動物，目前面臨相關4項重罪指控，4日晚上被逮捕後，繳納12,000美元（約台幣38萬元）保釋金後獲釋。飯店聲明表示，事件令人深感痛心，Peachy正在接受專業醫療與紅鶴護理團隊照顧中，期盼牠能早日恢復健康。