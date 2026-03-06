　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣州成衣廠擠破頭招工再現　老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

▲廣州成衣廠春節後的招工潮再度上演。（圖／翻攝廣州日報）

▲廣州成衣廠春節後的招工潮再度上演。（圖／翻攝廣州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州海珠區製衣產業在春節過後再次迎來每年一度的招工潮。海珠區零工市場與大塘村製衣聚集區3日便出現多達數百名成衣廠老闆排隊招工、手持樣衣尋找技術工人的「盛況」。前往現場的工人們則會逐一比較工資與工序，挑選合適工作，甚至有技術熟手還可「待價而沽」。業者表示，熟練車位工日薪上看400至600元（人民幣，下同）。

▲廣州成衣廠春節後的招工潮再度上演。（圖／翻攝廣州日報）

《廣州日報》報導，3月3日上午，海珠區零工市場（康鷺新招工廣場）和大塘村橋南新街，眼前是一派繁忙景象，數百名工廠老闆手持成衣樣品，整齊列隊，目光在往來的人群中搜尋；而工人們則不緊不慢地穿梭其間，仔細比對工價，認真挑選心儀的崗位。

大陸春節過後，地處廣州的製衣業重鎮，招工方式也出現新變化，除了線下市場，部分企業也透過直播平台發佈招工資訊吸引工人。製衣從業者劉先生表示，他曾在招工直播間看到數千人同時關注，線上與線下結合成為當前招工的重要管道。

成衣廠老闆何先生提到，工廠目前需要二十多名車位工，即使開出每天400元的工價仍在持續招人，技術熟練的工人日收入可達500至600元。

▲廣州成衣廠春節後的招工潮再度上演。（圖／翻攝廣州日報）

在招工現場，老闆們手持的每件樣衣都會標上工序與工資，由工人與廠家現場議價。有工人表示，一天可完成300多件服裝，因此會多比較不同工序與價格再決定工作。

業內人士分析，服裝訂單近年呈現多樣化與個性化趨勢，技術要求較高的細分產品利潤也相對較高，例如寵物服裝等小眾品類，對技術要求高，但收益也更好，甚至有部分製衣企業認為，行業正處於轉型階段，需要提升技術與產品附加價值。

從事針織面料生產21年的燈光紡織總經理彭良民表示，過去企業主要依市場需求生產，如今需提前與品牌合作進行產品研發，並在價格、品質、交期與行銷等方面全面競爭，「公司今年計畫參加11場海外展會，拓展歐美與非洲市場。」

▲廣州成衣廠春節後的招工潮再度上演。（圖／翻攝廣州日報）

海珠區近年將鷺江球場約4875平方公尺的場地改造為零工市場，取代過去工人們「馬路蹲活兒」的招工方式。此外，市場內的「山海心連之家」服務站為約4.5萬名外來務工人員提供子女入學、居住證辦理與政策諮詢等服務；透過技能培訓與「名師傅學堂」，當地已舉辦31期制衣技能培訓，培訓477人次，為產業提供技術人才。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」
陳傑憲預賽受傷無法換人！　WBC規定曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」　5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

廣州成衣廠擠破頭招工再現　老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」　5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

廣州成衣廠擠破頭招工再現　老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

2名員工遭奧客推打辱罵！　胖東來發放「6.8萬委屈獎金」

陸委會：中共軍費一年增6000億　台灣才1500億「必須加緊趕上」

陸委會：「陸二代」若具雙重身分　任公職恐有困難

日名導死不認性侵2女演員！　法官重話轟「惡質且卑劣」怒判8年徒刑

廖家儀深情對唱江宏恩驚豔眾人　陳亞蘭忍笑到發抖都是因為他

應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

WBC輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

男遊客擄走飯店紅鶴帶回房間　「強扯下翅膀」變態施虐控4重罪

陳傑憲骨裂「澳洲投手遭台球迷出征」急關IG！　網紅怒批：有夠丟臉

傳美軍3架MQ-9死神無人機遭擊落　其中1架疑被卡達誤擊

YouBike「手把坐人」雙載狂騎！惡搞畫面曝光　天母屁孩被炎上

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

大陸熱門新聞

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

廣州成衣廠擠破頭招工再現 老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

2026兩會／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

更多熱門

相關新聞

千問AI核心負責人突離職 本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

千問AI核心負責人突離職 本土培養！曾為阿里最年輕P10技術負責人

阿里巴巴旗下AI大模型「千問」（Qwen）突傳出人事異動，核心技術負責人林俊暘昨（4）日凌晨在個人社群平台主動發文表示將離任，尤其在阿里近期將大模型B端品牌與C端應用統一為「千問」，密集就未來AI戰略定調之際，引起外界無限遐想，也讓相關領域輿論對千問團隊後續路線與組織調整高度關注。

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

即／台中工人電鋸修樹「手裂開」　同事驚：筋都斷了

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

APEC資深官員會議廣州登場　為年底深圳峰會鋪路

關鍵字：

廣州招工成衣廠技術工人工資

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

馬思純宣布恢復單身　陸網狂刷恭喜

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面