廣州成衣廠擠破頭招工再現　老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

▲廣州成衣廠春節後的招工潮再度上演。（圖／翻攝廣州日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州海珠區製衣產業在春節過後再次迎來每年一度的招工潮。海珠區零工市場與大塘村製衣聚集區3日便出現多達數百名成衣廠老闆排隊招工、手持樣衣尋找技術工人的「盛況」。前往現場的工人們則會逐一比較工資與工序，挑選合適工作，甚至有技術熟手還可「待價而沽」。業者表示，熟練車位工日薪上看400至600元（人民幣，下同）。

《廣州日報》報導，3月3日上午，海珠區零工市場（康鷺新招工廣場）和大塘村橋南新街，眼前是一派繁忙景象，數百名工廠老闆手持成衣樣品，整齊列隊，目光在往來的人群中搜尋；而工人們則不緊不慢地穿梭其間，仔細比對工價，認真挑選心儀的崗位。

大陸春節過後，地處廣州的製衣業重鎮，招工方式也出現新變化，除了線下市場，部分企業也透過直播平台發佈招工資訊吸引工人。製衣從業者劉先生表示，他曾在招工直播間看到數千人同時關注，線上與線下結合成為當前招工的重要管道。

成衣廠老闆何先生提到，工廠目前需要二十多名車位工，即使開出每天400元的工價仍在持續招人，技術熟練的工人日收入可達500至600元。

在招工現場，老闆們手持的每件樣衣都會標上工序與工資，由工人與廠家現場議價。有工人表示，一天可完成300多件服裝，因此會多比較不同工序與價格再決定工作。

業內人士分析，服裝訂單近年呈現多樣化與個性化趨勢，技術要求較高的細分產品利潤也相對較高，例如寵物服裝等小眾品類，對技術要求高，但收益也更好，甚至有部分製衣企業認為，行業正處於轉型階段，需要提升技術與產品附加價值。

從事針織面料生產21年的燈光紡織總經理彭良民表示，過去企業主要依市場需求生產，如今需提前與品牌合作進行產品研發，並在價格、品質、交期與行銷等方面全面競爭，「公司今年計畫參加11場海外展會，拓展歐美與非洲市場。」

海珠區近年將鷺江球場約4875平方公尺的場地改造為零工市場，取代過去工人們「馬路蹲活兒」的招工方式。此外，市場內的「山海心連之家」服務站為約4.5萬名外來務工人員提供子女入學、居住證辦理與政策諮詢等服務；透過技能培訓與「名師傅學堂」，當地已舉辦31期制衣技能培訓，培訓477人次，為產業提供技術人才。