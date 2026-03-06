　
到底誰可抗議？主審「誤判高達16.5%」　 陳柏惟：乾脆猜拳算好球

▲WBC台澳之戰，主審好球帶尺度引起網友熱烈討論。（圖／記者林敬旻攝）

▲WBC台澳之戰，主審好球帶尺度引起網友熱烈討論。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

中華隊WBC首戰昨（5日）遭澳洲以3比0完封，讓晉級8強形勢極為不利。但最令台灣球迷氣憤的是，主審佩拉塔（Omar Peralta）的好壞球判決不公，「裁判完全搞砸了這場比賽」。對此，名嘴陳柏惟開轟，誤判率這麼高，「乾脆打者跟投手剪刀石頭布，贏一個算一個好球，平手算界外！」

中華隊首戰以0：3吞下敗仗，球迷反而矛頭指向主審的好壞球判決，陳柏惟在YouTube直播開罵，他不是輸不起的球迷，只是希望比賽結果能讓人心服口服，對於誤判率高達16.5%，兩邊誤判時，偏偏都是對澳洲有利，讓中華隊非常吃虧，那不如乾脆「射飛鏢決定」來好壞球。

陳柏惟也氣憤直言，「乾脆打者跟投手剪刀石頭布，贏一個算一個好球，平手算界外！」此外，陳柏惟也補充提到，球員在球場上是不能對裁判抗議的，儘管教練可以提出異議，但也可能會被趕出場，因為好壞球不能抗議是鐵律。那麼到底誰可以抗議？陳柏惟說就是台灣球迷，接著開酸「我不抗議的話，要乖乖看中華隊被人家誤判喔？」

▲WBC中華隊以0：3輸給澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊以0：3輸給澳洲隊。（圖／記者林敬旻攝）

國外網友逐球統計　澳洲受惠達17次

事實上，Reddit棒球論壇（r/baseball）出現熱烈討論，有網友表示自己回看整場比賽並逐球統計，認為主審的好球帶「幾乎是一面倒」。根據該網友整理的數據：

好球被判壞球（對打者有利）：台灣投手6次、澳洲投手5次

壞球被判好球（對投手有利）：台灣投手1次、澳洲投手11次

若計算「受惠誤判」，台灣共6次、澳洲則高達17次，其中澳洲投手更有11顆明顯壞球被判成好球，遠多於台灣的1次，讓該網友直言「差距非常誇張，是糟糕的裁判表現」。

由於WBC目前仍採用傳統人工判定好球帶，並未導入大聯盟近年在小聯盟測試的ABS。在國際賽事節奏緊湊、每一場勝負都可能影響晉級的情況下，主審判決自然更容易成為討論焦點。

台澳戰開幕戰出現的好球帶爭議，讓不少球迷再次討論是否應該在未來的經典賽導入電子好球帶。

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳傑憲手指骨折不只骨頭受傷　醫：軟組織癒合左右未來運動表現

世界棒球經典賽（WBC）期間，中華隊隊長陳傑憲遭觸身球擊中手指，檢查後確認遠端指骨骨折，也引發球迷關注是否會影響未來職業生涯；醫師說，運動員骨裂不是小事，手指骨折也往往不只是骨頭受損，周邊軟組織亦常同時有挫傷、腫脹，運動功能可否完全恢復，除骨折癒合外，軟組織修復狀況更為關鍵。

澳洲隊G2！推亨德里克森先發戰捷克

台灣迎戰大魔王日本！　「短期決戰」相信我們最好的選手「鄭浩均」

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　身分起底

多明尼加主力游擊右手骨折退賽！

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

