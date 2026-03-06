中東戰火第7天！伊朗報復轟炸12國　衝突蔓延中東之外

▲衝突爆發之後，卡達杜哈3月1日拍到濃煙升起的一幕。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與以色列的聯合軍事行動引發伊朗當局報復反擊，衝突範圍蔓延中東區域之外，且短期內沒有結束的跡象。美國表示，伊朗至今已攻擊12個國家，原本希望置身事外的盟國紛紛倒向美國陣營。

伊朗轟炸12國

法新社、福斯新聞、路透等報導，美以轟炸伊朗至今已進入第7天，持續加大對伊朗的攻擊力道，擊殺伊朗最高領導人哈米尼、派出潛艦擊沉伊朗軍艦，而伊朗也發射飛彈、無人機展開反擊，針對軍事目標、民生設施發動攻勢，至今造成至少6名美軍、11名以色列人等喪生。

▲以色列防空系統啟動，攔截伊朗飛彈。（資料照／達志影像／美聯社）

令人關注的是，這場戰火早已蔓延至中東區域之外，除了美國與以色列，阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林等國都遭到波及，伊朗不僅出動無人機襲擊賽普勒斯境內的英軍基地，土耳其成為伊朗彈道飛彈目標，亞塞拜然也遭到伊朗無人機侵襲。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）稱，伊朗目前已襲擊12國。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，伊朗企圖透過攻擊盟國，把原本想置身事外的國家捲入這場衝突，也紛紛倒向美國陣營，「現在阿拉伯聯合大公國、卡達、巴林、沙烏地阿拉伯、科威特和其他部分國家都說，『嘿，我們支持你們，我們會和你們並肩作戰』。」

▲赫格塞斯稱，原本希望置身事外的盟國紛紛倒向美國陣營。（圖／達志影像／美聯社）

戰火衝突持續 短期內無結束跡象

蘇凡中心（Soufan Center）分析指出，這場衝突已演變成高強度、跨領域的戰役，短期內看不到結束的跡象，且不只限於直接軍事交鋒和常規打擊，而是一場區域性衝突，範圍涵蓋斬首領導層、內部動盪滲透、封鎖海上交通要道、攻擊或威脅能源基礎設施以及經濟脅迫。

歐洲軍事消息人士認為，伊朗四處發動攻擊行動，把美國與以色列的潛在盟友或可能保持中立的國家列為目標，或許是採取間接策略手段癱瘓全球經濟，增加美國戰爭成本。

戰事擴大也牽動歐洲與北約神經，法國總統馬克宏已宣布派遣航空母艦「戴高樂號」前往地中海，應對不斷蔓延的衝突。軍事消息人士警告，當前局勢存在著「把新成員國間接拖入戰爭的同盟機制……有點像第一次世界大戰」。