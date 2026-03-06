　
社會 社會焦點 保障人權

「高雄五分埔」驚見阿嬤持刀逛街　警曝辛酸真相仍移送法辦

記者吳世龍／高雄報導

近日網路瘋傳一段影片，一名老婦人手持水果刀穿梭於高雄市三民區著名的成衣商圈（安寧街）。事後證實老婦人是為了處理回收紙箱，但因其行為已引起公眾不安，轄區三民第一分局調查後，將依違反《社會秩序維護法》移送法辦。

▲▼張姓老婦人為處理回收紙箱，手持水果刀步行，警方依社維法送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼張姓老婦人為處理回收紙箱，手持水果刀步行，警方依社維法送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

昨（5）日下午4時許，有民眾行經成三民區成衣商圈的安寧街與天津街口時，目擊一名阿嬤手持水果刀大搖大擺行走於道路中央，嚇得民眾趕緊拍下畫面並上傳社群平台，引發網友熱議。

高雄市警局三民第一分局表示，雖然分局並未接獲報案，但在發現網路影片後立即主動展開調查。經查，該名持刀者為75歲的張姓婦人，當時她攜帶水果刀是為了方便分割、整理回收用的紙箱。

▲▼張姓老婦人為處理回收紙箱，手持水果刀步行，警方依社維法送辦。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方強調，儘管張婦自述持刀是用於整理回收物，但在公共場所無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，且持刀步行達數十公尺，其行為已涉嫌違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款規定。警方後續將依法移請高雄地方法院簡易庭進行裁處。

三民第一分局呼籲，鬧區與公共場所人潮眾多，民眾應避免攜帶任何具危險性或可能引發公眾恐慌的物品。若民眾在街頭發現可疑人事物，應第一時間撥打110報案。警方也將持續強化公共場所的安全巡邏，確保市民生命財產安全。

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

