將提李貞秀立委當選資格無效？　中選會：委員人數不足暫難討論

▲李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

陸配李貞秀擔任民眾黨不分區立委資格爭議延燒，行政院5日表示，只有中選會可提當選無效之訴，但中選會因委員人數不足無法決議。中選會代理主委吳容輝表示，「人事同意權通過以後，我們才有辦法組一個新的這個委員會，那才有進入討論的階段」。

針對李貞秀身份問題，中選會是否會提出當選無效之訴，吳容輝今受訪時表示，這部分要等到人事同意權通過以後，中選會才有辦法組一個新的這個委員會，那才有進入討論的階段。

媒體追問，若人數一直不夠，李貞秀是不是就可以一直當立委？吳容輝回應，那就是回歸到《國籍法》第20條的規定處理。

陸委會主委邱垂正今受訪時也表示，因為依照兩岸關係條例的規定，完成轉換身分需要滿十年，也就是需要在台灣設戶籍滿十年才能夠具備有登記參選的資格。因為2004年有一次修法，就是落實單一戶籍制，在法律修正前已經取得定居的，必須要在六個月內繳回註銷中國大陸戶籍的身份，他的台灣人的身分才不會失去。

邱垂正表示，如果同時具有雙重戶籍的話，那他台灣人的身分就失去，而且台灣戶籍所延伸的權利，包括選舉、擔任公職的權利也都失去。

邱垂正提到，陸委會收到李貞秀所繳回的放棄戶籍的證明只有2025年3月的那一份，因此她可能2023年登記的時候具有兩岸的雙重戶籍。因此依規定需要設有台灣戶籍滿十年，這個起算點就於法不合，因此會跟中選會、選務機關來說明。

