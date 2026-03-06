國1聯結車爆胎「胎皮噴飛」害16車撞成一排　現場畫面曝光

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南向196.6公里彰化路段昨（5日）晚間7時45分，發生一起驚險連環事故，一輛聯結車因爆胎導致胎皮散落，造成後方16部車閃避不及接連碰撞，,中線及外線車道停滿一整排車，行經內側車道的用路人當場嚇傻，還以為前方路段發生重大傷亡車禍，所幸無人受傷。

▲國1彰化路段聯結車爆胎害16車接連追撞。（圖／國道警方提供，以下同）

國道警方調查指出，一名年約31歲林男駕駛聯結車，行經該路段中線車道時，左側第2軸車輪突然爆胎，掉落的胎皮散落在中線及外側車道，導致後方車輛反應不及，16部車發生追撞或擦撞，現場一度塞爆，中線及外側車道停滿受損車輛，場面混亂。所幸現場於晚間8時54分排除，恢復全線通車。

▲國1彰化路段聯結車爆胎害16車接連追撞。（圖／Threads／ricky_chou2023授權）

警方表示，事故發生後對所有駕駛人進行酒測，數值皆為0，無人酒駕，且整起事故未造成人員受傷，可說是不幸中的大幸。至於詳細肇事原因及責任歸屬，警方仍在調查釐清中。

警方也藉此案例提醒用路人，車輛應定期保養檢查，尤其是輪胎、煞車、燈光等關鍵機件，上路前務必確認車況安全無虞。若行駛途中發生車輪、胎皮或機件脫落，將依《道路交通管理處罰條例》第30條之1規定，處以新臺幣1,000元至6,000元罰鍰，呼籲駕駛人切勿輕忽，以免危害自身及其他用路人安全。

